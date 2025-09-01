Marina di Ravenna, aggredisce un coetaneo a pugni e gli ruba anche le scarpe: 23enne in manette

Notte di paura ieri, domenica 31 agosto, a Marina di Ravenna, dove un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri per una rapina ai danni di un coetaneo. L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino lungo la passerella in legno che costeggia gli stabilimenti balneari, teatro di violenza e aggressione.

Secondo quanto ricostruito, la vittima stava camminando con alcuni amici quando è stata avvicinata da un gruppo di giovani stranieri. Con una scusa banale, il 23enne ha aggredito il ragazzo, picchiandolo e impossessandosi delle sue scarpe e del borsello, prima di tentare la fuga. La vittima, scalza e sanguinante, ha immediatamente segnalato l’accaduto al 112.

Grazie alla tempestività delle pattuglie già presenti sul posto e alla collaborazione della vittima e dei suoi amici, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e fermare l’aggressore nelle vicinanze, trovandolo ancora in possesso del borsello rubato. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato anche in possesso di alcune dosi di hashish e arrestato; contestualmente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguono per identificare gli altri complici, con il supporto di testimonianze e delle immagini dei circuiti di videosorveglianza. L’episodio conferma la necessità di sorveglianza e interventi rapidi nelle zone di movida notturna, per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi di violenza.