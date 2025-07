Lunedi 4 agosto alle ore 11,00 presso l’Orto Botanico dell’Università di Urbino sarà inaugurata la mostra di scultura “PAESAGGI INTERIORI-Noi siamo natura” dell’artista Toni Venzo

Dopo la tappa mondainese presso la RiBo 104 dimora d’Arte a Mondaino, parte attiva del convegno “NATURA ARTE E STORIA A MONDAINO” tenutosi il 10 maggio scorso per la salvaguardia e la valorizzazione dell’entroterra romagnolo, la personale di Toni Venzo approda a Urbino. Gli spazi lussureggianti e intimi dell’Orto Botanico di Urbino custodiranno per un mese le opere dello scultore Toni Venzo che esploreranno la connessione tra energia vitale e la natura. La relazione tra arte scultorea e mondo vegetale continua così il suo sodalizio in questo 2025 che sarà ricordato come l’anno della frattura tra natura e uomo, come purtroppo ci stanno insegnando i profondi cambiamenti climatici che stiamo vivendo. Seguendo quanto scritto sull’artista “L’albero affonda le radici nella terra e si protende verso l’alto ma è qualcosa di intimo e magico. La sua arte prende forma da un processo che ha origine dalla sua interiorità per poi dialogare con le fibre degli alberi e lui stesso ama definirsi “scultore dell’albero”. Quale luogo migliore dell’Orto Botanico con le sue collezioni arboree di più di 30 metri di cui un monumentale ginkgo biloba per affrontare il discorso artistico di Toni Venzo. Il progetto “PAESAGGI INTERIORI” presenta una mostra di sculture in legno. Le opere, frutto di una intensa lavorazione artistica del legno, si offrono come spazi di riflessione che trascendono il paesaggio esterno per esplorare quello interiore. La mostra mira ad arricchire il culturale di Urbino e il territorio con un intento artistico che fonda innovazione e radici locali con un invito a vivere il legame tra arti e natura in modo nuovo e consapevole. Le opere di Toni Venzo proseguono la narrazione scultorea che l’Orto Botanico propone al pubblico per tutto il 2025 e si concluderà con le istallazioni frutto del progetto “Metaverso Raffaello” insieme alla accademia delle belle arti e patrocinato da fondi europei “Next generation EU”. La mostra si conclude il 4 settembre e sarà fruibile dal pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30.

Prof. Andrea Pompa PhD-Department of Biomolecolar Sciences, University of Urbino Carlo Bo-Prefetto Orto Botanico di Urbino