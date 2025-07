L’estate di Rimini continua con un calendario di proposte per tutti. Cosa fare fino al 29 luglio

Cultura, musica, sport, danza e intrattenimento per tutte le età nel ventaglio variegato di proposte che la città offre in questa estate densa di appuntamenti.

Continuano fino all’autunno le iniziative del cartellone Rimini 80 – E tu dov’eri nel 2025? organizzate dal Comune di Rimini, in occasione dei 40 anni dall’uscita del romanzo “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima degli anni Ottanta. Appuntamento giovedì 24 luglio in piazzale Fellini con il concerto dei CCCP – Fedeli alla linea, preceduto, mercoledì 23 luglio, da Tondelliana, il Silent Book Party, promossa dalla Biblioteca Gambalunga e condotto da Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli (Museo della città, Ala moderna, Terrazzo sul tetto). Sempre mercoledì 23 luglio la Corte della Biblioteca Gambalunga ospita la presentazione del libro Viaggio in Italiadi Luigi Ghirri con Adele Ghirri e Mario Beltrambini. Martedì 29 luglio alla Corte degli Agostiniani, Vasco Brondi presenta Rimini come Hollywood. Tondelli sull’East Coast italiana tra canzoni e letture,concerto inserito nel viaggio di Percuotere la mente.

Al Teatro Galli fino al 26 luglio riflettori sulla grande danza con il Concorso internazionale dedicato a Rudolf Noureev, che vede la partecipazione di giovani talenti e ospiti di fama mondiale come Eleonora Abbagnato. Il pubblico può parteciparealla serata conclusiva (sabato 26 luglio) che darà spazio ai giovani talenti venuti da tutto il mondo, che condivideranno il palco con grandi ballerini come Salvatore Manzo e Claudia D’Antonio del Teatro San Carlo di Napoli. Giuria sarà di alto livello, con la presenza di Monique Loudières e Wilfried Romoli (Étoiles dell’Opéra di Parigi), Clotilde Vayer (Direttrice della Scuola e del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli) e il Presidente Daniel Agesilas.

Sabato 26 luglio la città si colora con l’ottava edizione del RiminiSummer Pride, la manifestazione per i diritti delle persone LGBTQI+. Una settimana di iniziative tra musica, incontri e presentazioni di libri, che culmina sabato 26 con la parata tradizionale sul lungomare, da Piazzale Kennedy a Piazzale Fellini.

Sempre sabato, largo Boscovich ospita il Warner Bros. Discovery Celebration Tour Italia, un evento dedicato a famiglie e appassionati di cinema per celebrare i 100 anni degli iconici Studios. Tra spettacoli, aree a tema, incontri con personaggi come Looney Tunes, Batman, Harry Potter e Tom & Jerry, e attività interattive, il tour promette divertimento e sorprese. Sono previsti anche momenti dedicati ai film di grande successo come “F1® Il Film” e “Superman”, oltre a un simulatore di guida e una zip-line dedicata a Superman, che farà vivere l’ebbrezza del volo nei panni dell’Uomo d’Acciaio.

Musica ancora protagonista dell’estate riminese. Venerdì 25 luglio, piazzale Kennedy ospita il Vividentour, evento gratuito presentato da Rudy Zerbi. Rimini ospita la prima tappa del tour con dj Alex Farolfi, dà il via a una serie di appuntamenti musicali che si svolgeranno in diverse città italiane.

Sabato 26 luglio la Rimini Beach Arena a Miramare ospita Peggy Gou, una delle DJ più acclamate del panorama elettronico internazionale.

Proseguono per tutta l’estate anche gli appuntamenti di musica e intrattenimento con SGR LIVE all’Arena Francesca da Rimini. Domenica 27 luglio protagonista le tradizioni popolari dell’Europa orientale con la Maxmaber Orkestar, mentre martedì 29 luglio le grandi canzoni italiane in acustico con Musicadesnuda.

Alla Corte degli Agostiniani prosegue Agostiniani Estate, con più di 40 appuntamenti di cinema per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Lunedì 21 luglio, ‘Io sono ancora qui’ di Walter Salles; martedì 22 luglio ‘La città proibita’ di Gabriele Mainetti. Giovedì 24 luglio Napoli – New York di Gabriele Salvatores; venerdì 25 luglio Parthenope di Paolo Sorrentino; domenica 27 luglio Berlino, estate ‘42 (In Liebe, Eure Hilde) di Andreas Dresen; lunedì 28 luglio per la serie Back to the ’80s, Il tempo delle mele (La boum) di Claude Pinoteau.

All’Area Eventi Settebello a7b martedì 22 luglio, una “Game Night” e un concerto acustico del cantautore irlandese Mark Geary. Venerdì 25 luglio, musica con il Collettivo UAX. Sabato 26 luglio, concerto con Lorenzo Semprini & The false Prophets.

Come ogni mercoledì d’estate, il centro storico si anima con la Rimini Shopping Night con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura e i Musei aperti dalle 21 alle 23. Anche il venerdì il centro storico si apre al pubblico con le iniziative dei Musei Comunali aperti fino alle 23 e l’appuntamento con Venerdì sera in centro, il tradizionale mercatino serale estivo con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato e collezionismo.

Al Parco degli Artisti di Vergiano la programmazione prosegue giovedì 24 luglio con ospite Vincenzo Schettini che presenterà La fisica che ci piace. Venerdì 25 luglio Remember Bandiera Gialla, serata dedicata allo storico locale sulle colline di Covignano in compagnia del suo storico DJ: il mitico Enzo Persueder. Sabato 26 luglio è la volta di Creedence Clearwater “Revived” – Feat. Johnny “Guitar” Williamson, data unica in Romagna del Tour Europeo della band che ancora oggi, dopo circa 30 anni di tournée, riesce a portare in giro per il mondo i suoni e le atmosfere dei Creedence Clearwater Revival, la più grande band americana “on the road” degli anni ’60 e ’70.

Infine, ancora spazio alla fantasia e all’immaginazione con This is Wonderland – Alice – Lost Inside You: a Miramare, fino al 5 ottobre, un’esperienza immersiva da favola, lasciandosi trasportare in un Paese delle Meraviglie fatto di luci, suoni e interazioni.

