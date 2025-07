L’estate del Comando di Polizia Locale di Cesenatico: una nuova Centrale Operativa e sei agenti di rinforzo

Due postazioni, quattro monitor, duecento telecamere sul territorio e nove varchi elettronici; per il periodo estivo sei nuovi agenti di rinforzo

Cesenatico, 22 luglio 2025_ Da alcuni giorni è in funzione la nuova Centrale Operativa della Polizia Locale di Cesenatico, una novità per il comando che può contare su dotazioni tecnologiche avanzate e altamente funzionali. Grazie a un investimento di € 35.000 sono stati riqualificati gli spazi che adesso ospitano un videowall composto da 4 monitor da 55 pollici e due postazioni per gli operatori che potranno così vigilare, in tempo reale, su quanto accade sul territorio grazie all’ausilio di circa 200 telecamere di videosorveglianza e di 9 varchi elettronici che entreranno in funzione nei prossimi giorni. Da aprile inoltre sono cominciati i rinforzi degli agenti per la stagione estiva che – secondo un apposita turnazione – potenzieranno il comando fino al mese di ottobre. Si tratta di Elisa Muccioli, Aura Casamenti, Elisa Rinaldi, Sara Tassinari, Filippo Leoni e Giovanbattista Pane.

La centrale operativa

Si tratta di un un concreto passo in avanti nell’ottica dell’evoluzione tecnologica della Polizia Locale per garantire un presidio del territorio sempre più proattivo ed efficiente, anche da remoto. La sala è in grado di operare in contesti di forte criticità permettendo il coordinamento e la gestione dei grandi eventi, ospitare il C.O.C. e più in generale per un monitoraggio a 360° dei flussi di veicoli e persone che interessano il territorio di Cesenatico, specie nel periodo estivo. La Centrale Operativa è organo di coordinamento, gestione e controllo delle attività degli equipaggi sul territorio. Attraverso di essa, che raccoglie e smista nell’immediatezza le richieste d’intervento che giungono telefonicamente, è possibile una dislocazione efficace degli uomini sull’intero territorio comunale. Grazie all’acquisto di software tecnologicamente avanzati gli operatori, che registrano le attività svolte in ciascun intervento, coadiuvano e supportano il personale esterno interrogando archivi della motorizzazione, banche dati comunali e collaborando, nell’ottica della sicurezza integrata, con i Corpi di Polizia ad ordinamento statale.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo

«La nuova centrale operativa è un grande passo avanti per Cesenatico con una strumentazione che permetterà agli agenti di poter operare sul territorio in maniera ancora più efficace e puntuale. Ogni strumento che ci permette di aumentare l’efficienza e la presenza – soprattutto durante la stagione estiva – è una risorsa preziosa. Per quanto riguarda gli agenti di rinforzo, li ringrazio e sono certo che saranno una risorsa importante per tutto il territorio», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.

«La Polizia Locale di Cesenatico in questi mesi sta lavorando affinché le sue dotazioni migliorino dal punto di vista tecnologico e permettano di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Gli strumenti sono preziosi, così come preziosa è la collaborazione dell’amministrazione comunale e degli agenti affinché tutto questo sia possibile. La Sala Operativa è già diventata uno spazio cruciale all’interno del comando. Do il benvenuto invece e ringrazio – ai sei agenti che saranno con noi durante la stagione estiva. So che possiamo contare su di loro, e lo stesso possono fare tutti i cittadini e turisti», le parole del comandante Alessio Rizzo.

Comune di Cesenatico