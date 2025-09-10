L’eccellenza dello sport italiano nel mondo ha casa a San Marino: Andrea Kimi Antonelli nominato Ambasciatore

San Marino, 10 settembre 2025 – La Repubblica di San Marino si conferma un polo di attrazione per i talenti più brillanti dello sport italiano e internazionale. A margine delle iniziative legate al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, è arrivata direttamente dal Ministro italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, una notizia che rafforza il legame del Titano con l’eccellenza sportiva: Andrea Kimi Antonelli, astro nascente della Formula 1, è stato designato dall’Italia come nuovo Ambasciatore dello Sport italiano nel mondo per San Marino. Un prestigioso riconoscimento che lo inserisce in una ristretta cerchia di undici atleti di spicco, chiamati a rappresentare il meglio dello sport tricolore a livello globale.

La nomina di Antonelli sottolinea il profondo legame che il giovane pilota ha con la nostra Repubblica, un’affinità che va oltre la pura vicinanza geografica e che si consolida in un rapporto di stima e collaborazione. La presenza di un atleta di tale calibro sul territorio sammarinese, non solo come residente ma ora anche come portavoce, è un motivo di grande orgoglio e un’opportunità strategica per la promozione reciproca.

“La scelta di Andrea Kimi Antonelli come Ambasciatore dello Sport italiano nel mondo per San Marino, è un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione,” ha dichiarato il Segretario di Stato per l’Industria e lo Sport, Rossano Fabbri. “Questa nomina testimonia la nostra capacità di attrarre e valorizzare le eccellenze. Scegliere di vivere e allenarsi sul nostro territorio significa riconoscere un ambiente di qualità, un impegno costante nel supportare gli atleti e un sistema che unisce tradizione e innovazione. Kimi Antonelli incarna perfettamente tale spirito: un talento cristallino che, pur con un piede saldamente nel futuro del motorsport globale, ha scelto San Marino come la propria casa. È un’opportunità straordinaria per far conoscere la nostra Repubblica a un pubblico vastissimo, dimostrando che qui lo sport non è solo passione, ma un autentico volano per lo sviluppo e il posizionamento internazionale.”

L’annuncio, avvenuto nei giorni in cui i riflettori del mondo sono puntati sulla Motor Valley in occasione della MotoGP, ha un valore simbolico ancora più forte, rafforzando la posizione di San Marino come protagonista indiscusso nel distretto dei motori. Il ruolo di Ambasciatore attribuito a Kimi Antonelli contribuirà a elevare ulteriormente il profilo della Repubblica, promuovendo il Titano come un centro di riferimento per l’alta performance sportiva e come luogo ideale in cui far crescere e fiorire i campioni del futuro.

Segreteria di Stato per l’Industria, il Commercio, l’Artigianato, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport