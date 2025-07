Le Allegre Note incantano Riccione: successo alla Granturismo prima della tournée in Cina

Riccione saluta con orgoglio il coro Le Allegre Note, protagonista di un concerto emozionante e partecipato ieri sera, martedì 8 luglio, alla Granturismo. Un’anteprima di grande spessore musicale, organizzata in vista dell’imminente tournée che porterà i giovani coristi riccionesi in Cina, dal 28 luglio all’11 agosto 2025.

Un viaggio musicale tra culture, talenti e passioni

Diretti dal Maestro Fabio Pecci, i giovani artisti hanno regalato al pubblico un autentico viaggio musicale, spaziando tra generi, epoche e tradizioni. Il repertorio ha attraversato l’Europa, le Americhe, l’Australia e l’Italia, passando dai grandi classici di Verdi e Puccini a brani popolari reinterpretati con energia e sensibilità. Una dimostrazione concreta del livello artistico raggiunto dal coro nel corso di 25 anni di attività.

Ad aprire la serata, sul palco della Granturismo, Antonella Colangelo – presidente onoraria dell’associazione – e il Maestro Pecci hanno presentato la prestigiosa tournée in Asia, frutto della stima costruita nel tempo grazie a importanti collaborazioni con direttori e solisti internazionali.

Il saluto dell’Amministrazione e l’orgoglio della città

Presente anche la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa, che ha espresso il saluto ufficiale dell’Amministrazione comunale, sottolineando come Le Allegre Note rappresentino un’eccellenza musicale della città e un orgoglio per tutta Riccione. “Questo coro ha saputo farsi apprezzare in Italia e nel mondo – ha dichiarato Villa – grazie al talento, alla serietà e alla passione. La tournée in Cina è un traguardo meritato, che dà prestigio alla nostra comunità”.

Un tour internazionale tra le più grandi città cinesi

Il tour, patrocinato dal Ministero della Cultura Cinese, vedrà Le Allegre Note esibirsi in alcuni tra i teatri più prestigiosi della Cina. Dopo le tappe iniziali a Pechino e Shanghai, il viaggio proseguirà toccando le città di Shijiazhuang, Yantai, Qingdao, Nanchang, Dalian, Mudanjiang e Changchun. Una tournée che conferma la rilevanza internazionale del coro e apre nuove opportunità di dialogo culturale attraverso la musica.

25 anni di musica, passione e crescita

Il concerto rientra nel calendario delle celebrazioni per il 25° anniversario del coro Le Allegre Note, che festeggia un quarto di secolo di attività tra concerti, scambi culturali, tournée e premi. Una realtà educativa e artistica che ha saputo coniugare l’eccellenza musicale con un forte valore formativo per generazioni di giovani.