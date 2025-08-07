L’anticiclone africano travolge la Penisola: punte di 40°C, afa intensa anche al Nord. La “bolla africana” durerà fin dopo Ferragosto

Una nuova ondata di calore investirà l’Italia nei prossimi dieci giorni, portando temperature estreme su gran parte del territorio nazionale. A comunicarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, che annuncia l’arrivo imminente dell’anticiclone africano.

Il fenomeno porterà valori termici particolarmente elevati: fino a 40°C all’ombra a Terni, 39°C a Firenze, 38°C a Roma. Anche al Nord si prevede un aumento deciso dell’afa, con Milano che toccherà i 36°C, ma con temperature percepite fino a 40°C a causa dell’umidità.

Non si tratta solo di un caldo intenso, ma di un’ondata estrema, aggravata dal fatto che si verifica nel mese di agosto, quando le giornate iniziano ad accorciarsi ma le masse d’aria calda persistono.

L’anticiclone africano dovrebbe restare stabile almeno fino al 16-17 agosto, mantenendo le temperature minime tra i 20 e i 24°C e le massime tra i 35 e i 40°C. Soltanto nella settimana successiva è possibile un cambiamento, con l’arrivo di temporali localizzati soprattutto al Nord.

Le previsioni nel dettaglio:

Oggi, Giovedì 7 agosto : tempo soleggiato in tutta Italia, con caldo e afa in aumento.

Domani, Venerdì 8 agosto : ulteriore incremento termico su tutte le regioni, con picchi elevati al Centro e al Sud.

Sabato 9 agosto: persistenza del sole e del caldo, con condizioni ancora più afose ovunque.

Secondo gli esperti, la bolla africana in arrivo determinerà una delle fasi più calde dell’estate 2025, con il consueto mix di alte temperature e umidità elevata a rendere difficile la percezione del caldo soprattutto nei centri urbani.