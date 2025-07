La Rimini che non ti aspetti vista da prospettive diverse e tour insoliti: dalla scoperta del Rione Montecavallo fra i personaggi che la abitano e scorci inediti, fino al bimillenario ponte di Tiberio visto passando sotto le sue arcate galleggiando sull’acqua. E ancora il gioiello neomedioevale che si schiude come una gemma di Grande Bellezza nel cuore della Rimini moderna con la visita alla cappella Petrangolini, fino all’apertura straordinaria del Museo degli Sguardi. Per gli appassionati di arte, storia e cultura, Rimini si conferma come destinazione d’eccellenza all’insegna delle scoperte culturali con un calendario inedito di visite guidate tematiche, percorsi insoliti, mostre e iniziative originali che offreno ai visitatori l’opportunità di scoprire Rimini da prospettive nuove.

Si parte domani, mercoledì 16 luglio con InsoliTouRimini che propone visite guidate insolite con incursioni teatrali in un percorso tra i quartieri meno conosciuti di Rimini, partendo dall’Arco d’Augusto fino al Borgo San Giuliano, per finire con un aperitivo al tramonto sul Ponte di Tiberio.

Mercoledì sera è possibile partecipare anche ad una visita guidata notturna con partenza dal Museo della Città a cura di Discover Rimini: Notturno d’Arte, Focus on…René Gruau, dedicata all’arte dell’illustratore Riminese di fama internazionale, René Gruau.

Nella stessa giornata Italia in tour propone una visita guidata che ricorda la Resistenza di Rimini durante la Seconda Guerra Mondiale, Rimini in Fiamme: La città sulla Linea Gotica, con ritrovo al ponte di Tiberio, condotta da Francesca Tentoni, guida turistica abilitata.

Da non perdere “Prospettive diverse“, un’occasione per navigare sotto le arcate del Ponte di Tiberio a bordo di un’imbarcazione. Partenza dalla piazza sull’acqua, lato parco, tutti i mercoledì e sabato di luglio dalle 20,30 alle 23,30 (l’iniziativa è a offerta libera e aperta a tutti, anche per le persone in carrozzina (non elettrica), garantendo un’esperienza inclusiva per tutti i partecipanti).

Per una panoramica generale della città, come di consueto Visit Rimini propone il “City Tour – Le Meraviglie di Rimini” (venerdì 18 luglio, ore 21:00 in italiano, con opzioni in tedesco e inglese tra giovedì e sabato) guiderà attraverso secoli di storia, dal Ponte di Tiberio al Tempio Malatestiano, fino al Cinema Fulgor di Fellini.

Sempre venerdì, Discover Rimini offre la possibilità di partecipare a 5 passi nell’arte: La cappella Petrangolini e i palazzi del centro, una passeggiata culturale tra i palazzi storici della città e la Cappella Petrangolini, uno straordinario angolo neomedioevale nel cuore della città moderna.

Sabato 19 luglio sulle colline di Covignano, Apertura straordinaria del Museo degli Sguardi,un’occasione per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e nascosti di Rimini, dedicato alle culture extraeuropee e alle loro storie millenarie, per immergersi in collezioni uniche e conoscere da vicino il patrimonio artistico e spirituale di popoli lontani.

Domenica 20 luglio i Musei Comunali propongono una visita guidata alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Amintore Galli. Sarà possibile ammirarne il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato.

A Rimini, le iniziative legate al mare sono un elemento imprescindibile. Non a caso, le mattinate dei lunedì sono animate da Rimini Experience, un’iniziativa di Visit Rimini che coniuga una visita guidata nel centro storico con una mini-crociera lungo la costa, offrendo un’immersione completa nella storia e nel paesaggio marittimo locale.

Per chi desidera approfondire la tradizione marinara, il Museo E’Scaion di Viserbella apre le sue porte il martedì, mercoledì e venerdì sera, proponendo visite guidate ai reperti della pesca, alle attrezzature storiche e alle preziose collezioni di conchiglie adriatiche. E per vivere un’esperienza autentica, il sabato, tempo permettendo, è possibile non solo ammirare ma anche veleggiare a bordo della batana storica ‘Vanina’ lungo le spiagge di Viserbella, con ormeggio al pittoresco porticciolo di Viserba.

