La Repubblica di San Marino celebra Superman: presentato in conferenza stampa il francobollo dedicato all’iconico supereroe DC

San Marino, 07 luglio 2025 – Si è tenuta oggi, presso la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, la conferenza stampa di presentazione del nuovo foglietto postale emesso da Poste San Marino SpA e dedicato a Superman, il leggendario supereroe simbolo della cultura pop mondiale.

L’emissione ufficiale, avvenuta il 17 giugno 2025, rientra nel filone tematico “Comics”, con il quale ogni anno Poste San Marino rende omaggio ai protagonisti dei fumetti più amati di sempre.

Per l’edizione 2025, il personaggio scelto è Superman, il primo supereroe al mondo. L’iconico personaggio DC è raffigurato in un’immagine tratta dal nuovo film dal regista e sceneggiatore James Gunn, prodotto dai DC Studios e in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 9 luglio 2025. Il foglietto filatelico, stampato in tiratura limitata di 20.000 esemplari, contiene due francobolli, ciascuno dal valore di 2,45 euro.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con DC e Warner Bros. Discovery, ed è stata resa possibile grazie al supporto di CoolThings – International Games Trade SpA (IGT), storica azienda sammarinese fondata nel 1992 e riconosciuta a livello internazionale per la produzione di giocattoli e oggetti collezionabili su licenza ufficiale, che per questa emissione ha curato e ideato la grafica dell’elegante folder illustrato che accompagna i francobolli.

Proprio grazie alla solida partnership tra IGT e Warner Bros. Discovery, si è potuta realizzare questa importante sinergia con Poste San Marino, che ha dato vita alla realizzazione del progetto dell’emissione filatelica dedicata a Superman. Un esempio concreto di come le eccellenze sammarinesi possano dialogare con l’industria dell’intrattenimento globale, rafforzando il legame tra il territorio e il panorama culturale internazionale.

“Questa emissione filatelica è un omaggio a un personaggio che ha segnato più di una generazione e un’occasione importante per promuovere San Marino nel mondo, attraverso la cultura pop”, ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.

“Superman rappresenta i valori universali di giustizia, forza e speranza. Siamo orgogliosi di dedicargli un francobollo ufficiale e di averlo fatto in collaborazione con partner d’eccezione, come DC, Warner Bros. Discovery e International Games Trade” ha commentato il Direttore Generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici.

“Per noi è stato un onore contribuire a questa iniziativa, unendo il mondo del collezionismo filatelico a quello degli oggetti su licenza, in una sfida che valorizza la nostra esperienza e il legame con il territorio” ha aggiunto Jessica Gasperoni di CoolThings.

Il francobollo e i relativi folder da collezione, sono disponibili presso lo Shop sito in Piazzetta Garibaldi 5, San Marino Città e sul sito ufficiale www.poste.sm.

Poste San Marino SpA