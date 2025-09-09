Lo spirito che muove la solidarietà non conosce mai confini ed è in grado di aprire sempre nuove strade e nuovi modi di aiuto.

La Mototerapia è una di queste nuove strade ; con la Mototerapia anche le persone con disabilità e i bambini ricoverati negli ospedali possono salire in sella a una moto, vivere l’adrenalina e la gioia dello sport.

L’associazione sammarinese Attiva-Mente, grazie alla grande impegno di tutti i suoi soci e volontari, è riuscita nell’impresa di portare anche quest’anno – per il quinto anno consecutivo – la Mototerapia a San Marino con l’evento ” Tuttavia che Spettacolo 2025 “ , un evento che coinvolge i valori più belli dello sport insieme a quelli della solidarietà per chi vive situazioni di fragilità.

Anche quest’anno come Associazione San Marino for the Children onlus abbiamo voluto rinnovare la nostra collaborazione a questo evento ; Sabato 13 Settembre 2025, alle ore 21.15 presso il piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle ci sarà il Concerto di “Sergio Casabianca e le Gocce “ con ingresso libero.

Il Programma aggiornato di tutta la manifestazione “Tuttavia che spettacolo 2025” è disponibile sul sito www.attiva-mente.info.

Durante tutta la giornata di Sabato 13 Settembre a Serravalle presso il piazzale Giovanni Paolo II i nostri volontari saranno presenti con un nostro stand a questo evento .

Desideriamo pertanto rivolgervi un invito speciale a partecipare a questa serata e continuare a condividere insieme la gioia e la bellezza della solidarietà.

Vi aspettiamo Sabato 13 Settembre!