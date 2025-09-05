    • Istituto Musicale Sammarinese: San Marino e Lecco unite dalla musica! Venerdì 5 settembre, ore 18:30, Teatro Concordia, Borgo Maggiore

    Siamo felici di invitarvi al concerto conclusivo del progetto di gemellaggio tra l’Orchestra di Chitarre dell’Istituto Musicale Sammarinese e quella del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco.
    ? Venerdì 5 settembre – ore 18:30
    ? Teatro Concordia, Borgo Maggiore (San Marino)
    ?? Ingresso libero
    Un momento speciale che celebra la nascita di una nuova amicizia tra giovani musicisti, uniti dalla passione per la chitarra e dalla bellezza della musica d’insieme.
    In programma un repertorio vario per un’esperienza da non perdere, aperta a tutti!
    ?? Per info e dettagli sul progetto:
    www.ims.sm/gemellaggio-ims-lecco
    Vi aspettiamo per condividere un bellissimo pomeriggio insieme a questa orchestra giovanile!
    •