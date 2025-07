Isole Tremiti, cavalluccio marino salvato e liberato dai sub del Circolo Nautico di Cattolica

Ieri, durante una gita subacquea alle Isole Tremiti, un piccolo cavalluccio marino è stato liberato dai subacquei dell’EASY DIVER – Scuola Sub e Apnea, parte del Circolo Nautico di Cattolica. L’animale era rimasto impigliato in una rete da pesca e grazie all’intervento tempestivo dei sub, supportati da Tremity Diving Center, è tornato nel suo habitat naturale.

L’episodio si è verificato mentre il gruppo si trovava al molo tra un’immersione e l’altra. A segnalare la presenza del cavalluccio marino è stato un pescatore che aveva accidentalmente catturato l’animale nella propria rete. I subacquei, guidati dall’esperta Giovanna, hanno immediatamente preso in carico il cavalluccio marino, sistemandolo in una bottiglia con acqua di mare per preservarne la vita, quindi lo hanno restituito nel punto di prelievo o nelle sue immediate vicinanze.

«È stato un momento toccante – raccontano i protagonisti – sembrava quasi che ci ringraziasse, girandoci attorno per un istante prima di allontanarsi». L’intera scena è stata documentata in un filmato che sarà presto disponibile sul sito del Circolo Nautico di Cattolica per chi desidera rivivere questa emozionante esperienza.

La spedizione ricreativa ha coinvolto diversi membri della scuola sub, tra cui Walter Antonelli, istruttore e fondatore di EASY DIVER, e i subacquei Vincenzo Lazzari, Elisa Tonelli e Riccardo Verni, quest’ultimi due con già due brevetti ciascuno in soli due anni di attività.

Grande soddisfazione è stata espressa da Marcello Fadi, consigliere, aiuto istruttore e cofondatore della scuola: «Siamo nati nel 2019 all’interno del Circolo Nautico di Cattolica con l’obiettivo di promuovere una subacquea consapevole, rispettosa dell’ambiente e attenta alla biodiversità marina. Questo episodio, pur semplice, rappresenta pienamente lo spirito della nostra scuola. Salvare un cavalluccio marino può sembrare poco, ma ha un significato profondo: ogni piccolo gesto, se fatto con amore per il mare, può fare la differenza. Siamo fieri di quanto accaduto e continueremo su questa rotta».