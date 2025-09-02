Investimento mortale sulla Statale 16 a Bellaria Igea Marina: la vittima, Arrigo Lepri, era un noto commercialista di Santarcangelo di Romagna

L’uomo di 83 anni che ha perso la vita nella serata di lunedì 1° settembre a Bellaria Igea Marina era Arrigo Lepri, noto commercialista di Santarcangelo di Romagna, investito mentre si trovava sulla Statale 16.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre l’uomo era alla guida di una Dacia Duster. Dopo aver fermato il veicolo in una piazzola, in direzione Rimini, Lepri avrebbe aperto il bagagliaio, forse per controllare qualcosa. Successivamente, mentre attraversava la strada, in un tratto buio, sarebbe stato investito prima da un Range Rover e poi da almeno un’altra vettura che transitava in zona.

Le forze dell’ordine stanno ancora verificando i dettagli dell’incidente e le dinamiche precise dell’accaduto. La zona è stata oggetto di controlli e rilievi da parte delle autorità per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Arrigo Lepri era molto conosciuto nella zona, avendo fondato nel 1979 lo Studio Lepri, uno studio di commercialisti con sede a Santarcangelo di Romagna e una seconda sede a Miramare di Rimini.

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulla presenza di eventuali altri veicoli coinvolti.