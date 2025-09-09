Intervento di soccorso sulla Prima Torre di San Marino dopo segnalazione di un possibile incidente. L’elicottero dei Vigili del Fuoco di Bologna ha individuato un corpo

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15:00, due turiste straniere hanno avvisato le autorità dopo aver notato una persona che potrebbe essersi lanciata o essere caduta da uno dei merli della Prima Torre di San Marino. La segnalazione ha attivato immediatamente un vasto intervento di soccorso.

Sul luogo dell’incidente si sono subito recate diverse forze di polizia e di emergenza, compresa la Polizia Civile di San Marino, la Gendarmeria, i Vigili del Fuoco di Rimini con 13 operatori e due mezzi. È stato anche attivato un elicottero dei Vigili del Fuoco di Bologna, che ha sorvolato la zona utilizzando una telecamera termica per rilevare eventuali segnali di presenza umana o altri dettagli utili alle indagini.

Al momento, le circostanze precise dell’accaduto sono ancora in fase di verifica. Non ci sono conferme ufficiali sull’identità della persona coinvolta o sull’esito dell’intervento. La zona della torre, una delle principali attrazioni di San Marino, è sottoposta a controlli e verifiche approfondite.

Aggiornamento: l’elicottero ha individuato un corpo. Il velivolo si sarebbe stabilito all’aviosuperficie di Torraccia, dove si presume siano state avviate le operazioni di recupero. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulla vittima né sui dettagli dell’intervento.

Aggiornamento: Avviate le operazioni di recupero della salma. Operatori specializzati scenderanno in cordata per raggiungere il corpo, che verrà poi recuperato dall’elicottero.