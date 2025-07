Internazionali San Marino Open: lo slovacco Klein conquista il titolo superando in finale in due set il Next Gen croato Prizmic

Lukas Klein è il vincitore della 32ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, Challenger ATP 125 (montepremi € 181.250), che si è concluso dopo otto giorni di sfide avvincenti sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio.

Sotto gli occhi dei Capitani Reggenti (i Capi di Stato di San Marino), Denise Bronzetti e Italo Righi, lo slovacco (n.186 Atp) ha superato 6-3 6-4 in finale, in un’ora e 28 minuti di gioco, il croato Dino Prizmic (n.157 del ranking), quinta testa di serie, completando così una settimana perfetta che lo ha visto adattarsi alla perfezione alle condizioni di gioco ed eliminare in precedenza anche il francese Royer (n.1 del seeding), l’austriaco Neumayer (n.7) e nel penultimo atto il romano Matteo Gigante, terza forza del tabellone. Si tratta del quarto trofeo in questo circuito per Klein, che non vinceva un Challenger da fine 2023 ad Ortisei, e grazie ai 125 punti compie un balzo di quaranta posizioni in classifica fino al n.146.

E’ stato però il Next Gen di Spalato, 20 anni il prossimo 5 agosto, a togliere per primo la battuta all’avversario, brekkato a zero nel terzo gioco, però immediato è stato il contro-break di Klein (2-2). Turni regolari di servizio fino al 4-3 per il 27enne di Spisska Nova Ves, capace con i suoi colpi piatti di togliere il tempo al più giovane avversario e neutralizzare il suo tennis di pressione. Logica conseguenza è un altro strappo (5-3), quello determinante per incamerare poi il parziale con un gioco a zero dopo 38 minuti di gioco. Il croato, nel 2025 vincitore dei Challenger di Zagabria e Bratislava e finalista a Milano (cedendo a Marco Cecchinato), meno brillante e preciso dei turni precedenti, ha ceduto la battuta anche in avvio del secondo set (1-2), break confermato dallo slovacco (3-1 e 4-2) che con lucidità e freddezza ha tenuto a bada i tentativi di rientrare in partita di Prizmic (è stato 15-30 nell’ottavo game, ma Klein è stato impeccabile), quarto nella Race to Jeddah che designerà i protagonisti delle Next Gen Atp Finals, continuando a spingere servizio e diritto, fino ad alzare le braccia al cielo, tra gli applausi del pubblico che affollava il Centrale.

“E’ stata una settimana fantastica – il commento di Klein, premiato dal Segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri – e devo ringraziare tutti gli spettatori che ci hanno sostenuto in gran numero, c’era davvero una splendida atmosfera in campo. Questo titolo rappresenta davvero tanto per me, San Marino resterà nel mio cuore e spero davvero di poter tornare nella prossima edizione”.

RISULTATI

Finale singolare: Lukas Klein (Svk) b. Dino Prizmic (Cro, n.5) 6-3 6-4