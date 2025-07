India, nuovi dettagli sul tragico e misterioso incidente Air India. WSJ: il comandante avrebbe interrotto il flusso del carburante

Emergono nuovi elementi dall’inchiesta sull’incidente del volo Air India, che spostano l’attenzione sul comandante del Boeing 787 Dreamliner. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, una registrazione contenuta nella scatola nera rivelerebbe che sarebbe stato proprio il comandante, Sumeet Sabharwal, a disattivare gli interruttori del flusso di carburante subito dopo il decollo.

Il dialogo registrato tra i due piloti mostra come il primo ufficiale, Clive Kunder — poco più che trentenne — abbia reagito con sorpresa e panico alla manovra, chiedendo spiegazioni al comandante. In cabina si sarebbe verificata una discussione tesa, con il primo ufficiale che avrebbe domandato: “Perché li hai spenti?”. Sabharwal, veterano con anni di esperienza, sarebbe invece apparso calmo durante tutta la sequenza, secondo le fonti vicine alla valutazione preliminare delle autorità statunitensi.

Il primo rapporto ufficiale, diffuso la scorsa settimana, aveva riportato lo scambio tra i due piloti senza attribuire le frasi a uno in particolare. Ma la nuova analisi condotta da esperti americani suggerisce che il primo ufficiale, in fase di decollo, avesse il controllo dell’aereo e fosse impegnato nella gestione della manovra. Il comandante, in quel momento pilota di monitoraggio, avrebbe avuto le mani libere, e quindi la possibilità materiale di agire sugli interruttori.

Le autorità indiane, che conducono l’inchiesta, non hanno ancora indicato una causa definitiva né escluso ipotesi alternative, come un possibile difetto di progettazione, malfunzionamenti o problemi di manutenzione. Il CEO di Air India, Campbell Wilson, ha invitato il personale a non trarre conclusioni affrettate, sottolineando che l’indagine è ancora in corso. La compagnia ha confermato la piena collaborazione con le autorità competenti.

Alla richiesta di commento da parte del Wall Street Journal, il Ministero dell’Aviazione Civile indiano ha definito la ricostruzione fornita dal quotidiano “unilaterale”, senza fornire ulteriori dichiarazioni.