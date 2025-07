Incidente sulla SP22 a San Leo: donna investita mentre dà da bere ai cani

Una donna è rimasta gravemente ferita questa mattina lungo la Strada Provinciale 22, nella zona di Strada Leontina, nel Comune di San Leo. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato mentre la donna si trovava sul margine della strada per offrire acqua ai suoi cani, presenti a bordo dell’auto. Dopo aver sceso dal veicolo, quest’ultimo, probabilmente non frenato correttamente, si sarebbe messo in movimento, investendola e causandole ferite serie.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale del 118 e un elicottero per il soccorso d’urgenza. La donna è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Bufalini di Cesena. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto, e non si esclude che possano emergere ulteriori dettagli nelle prossime ore.