Incidente sulla Marecchiese a Novafeltria: ciclista investito da un pickup e lasciato sul ciglio della strada

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada Marecchiese, nel comune di Novafeltria, vicino a Ponte Baffoni. Intorno alle 18, un uomo di 66 anni, residente nella zona, è rimasto coinvolto in un investimento da parte di un veicolo.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, un pickup di colore grigio o blu scuro stava percorrendo la strada in direzione Rimini quando, in una curva, avrebbe svoltato a sinistra verso la strada per Maiolo. Durante questa manovra, il veicolo avrebbe urtato il ciclista, che viaggiava in direzione opposta. Dopo l’impatto, il conducente del pickup si sarebbe allontanato senza fermarsi, lasciando il ferito sul ciglio della strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le ricerche dell’automobilista fuggitivo. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ciclista, rimasto ferito e con una forte emorragia alla testa. L’uomo è stato trasportato d’urgenza con un elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Le autorità stanno cercando di risalire all’identità del conducente del pickup, che potrebbe essere coinvolto in ulteriori controlli investigativi.