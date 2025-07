Incidente sulla A1 nel Mugello: tre morti e due feriti gravi

Un grave incidente si è verificato oggi intorno alle 14.30 nella galleria di Base, sulla Autostrada del Sole (A1) nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, a scontrarsi sono stati un camion e un’auto, coinvolgendo cinque persone a bordo della vettura.

Le operazioni di soccorso sono state tempestive. I vigili del fuoco hanno estratto le persone rimaste intrappolate utilizzando divaricatori e cesoie. Purtroppo, al termine delle manovre, i sanitari hanno constatato il decesso di tre uomini. L’automobile trasportava anche una bambina, che è stata caricata in elicottero e trasferita in ospedale, e una donna di 35 anni, in condizioni critiche, trasferita con Pegaso 1.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche agenti della Polizia Stradale e personale di Autostrade per i rilievi e la gestione del traffico. La circolazione sul tratto coinvolto è stata completamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, con lunghe code segnalate tra Firenzuola e Badia sulla Variante di Valico, che rimane chiusa in entrambe le direzioni. Chi viaggia verso Bologna è stato invitato a uscire a Firenzuola, percorrere la SS 65 e rientrare in autostrada a Sasso Marconi; in alternativa, si consiglia di utilizzare la A1 Panoramica.

L’incidente, al momento sotto indagine, coinvolge presumibilmente un mezzo pesante e un’auto. Sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti per chiarire la dinamica dello scontro.

In precedenza, sempre a causa di un incendio boschivo nel territorio di Barberino del Mugello, l’autostrada A1 Panoramica tra Pian del Voglio e Aglio in direzione sud era stata temporaneamente chiusa e poi riaperta.