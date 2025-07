Incidente sulla A1: morte cerebrale per Silvana Visconti, mamma di Summer

Lo scontro tra auto e tir è avvenuto il 15 luglio scorso. Il bilancio è di cinque vittime

Morte cerebrale per Silvana Visconti, 37 anni, mamma della piccola Summer, quattro anni, deceduta nell’incidente del 15 luglio sulla A1, nella galleria tra Fiorenzuola e Badia, nel Comune di Barberino ed Mugello (Firenze). La donna era donatrice e sono in corso le procedure per l’espianto degli organi.