Incidente a Rimini: scontro frontale tra due auto in via Dante

Ieri sera, intorno alle 22:20, incidente stradale in via Dante, vicino alla stazione ferroviaria di Rimini. Lo scontro tra una Land Rover e un’Alfa Mito si è verificato in una curva a sinistra, con il veicolo più grande che ha perso il controllo e si è scontrato frontalmente con l’auto più piccola, guidata da un giovane di 22 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la Land Rover, condotta da un uomo di 55 anni residente nella zona, procedeva in direzione mare-monte quando avrebbe perso stabilità all’altezza della curva, provocando il tamponamento. La dinamica potrebbe essere stata influenzata dalla velocità, anche se sono in corso approfondimenti da parte delle autorità per chiarire le cause esatte.

Il conducente dell’Alfa Mito ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza sul luogo prima di essere trasportato all’ospedale Infermi di Rimini. L’automobilista della Land Rover è uscito illeso dall’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze di polizia locale, che hanno temporaneamente chiuso la strada per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.