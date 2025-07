In arrivo a Rimini il nuovissimo Corso di Tecnico Superiore “Exhibition Event XR Specialist”

Promosso dalla Fondazione ITS Academy Adriano Olivetti, open Day venerdì al Cinema Fulgor

Rimini, 22 luglio 2025 – Un nuovissimo corso ITS è in arrivo a Rimini: venerdì 25 luglio al Cinema Fulgor di Rimini si svolgerà l’open day per il Corso di Tecnico Superiore per “Exhibition Event XR Specialist” promosso dalla Fondazione ITS Academy Adriano Olivetti, attiva in Emilia-Romagna nei settori digital e fashion.

Il Corso si svolgerà al Polo Formativo dell’Area Settebello a7b, un nuovo polo dedicato alla formazione tecnica e creativa di Rimini e avrà durata biennale.

Il corso è stato presentato questa mattina al Cinema Fulgor, con la partecipazione della Vicesindaca del Comune di Rimini, Chiara Bellini, la direttrice del Gruppo Khairos e Presidente Cna Rimini, Elena Zanni, il direttore operativo di Fondazione Its Academy Adriano Olivetti, Luigi Vitiello, la direttrice operativa di Fondazione Olivetti Elena Serra, Gabriella Nicolò di Cna Formazione e Federica Lucini marketing manager divisione eventi di Italian Exhibition Group.

L’inizio ufficiale sarà segnato dall’open day venerdì 25 luglio alle 10 al Cinema Fulgor: un’occasione per conoscere docenti, programma, modalità di accesso e opportunità lavorative di un percorso che forma figure professionali tra le più richieste nel mondo degli eventi, della cultura e delle tecnologie immersive.

Il corso, di durata biennale, partirà entro novembre 2025 e si concluderà entro dicembre 2027, articolandosi in 2.000 ore di formazione, di cui il 40% in stage aziendali. Si rivolge a diplomati di scuola secondaria superiore (o con titoli equivalenti), e prevede l’ammissione di 25 studenti selezionati tramite bando.

Il Tecnico Superiore in “Exhibition Event XR” è una figura innovativa, che opera nell’ambito di eventi dal vivo, installazioni multimediali, esperienze immersive e scenografie digitali, integrando strumenti come XR/AR/VR, video mapping, sensoristica, motion graphic, lighting design e molto altro.

Progetta ambienti e contenuti che coinvolgono il pubblico e rispondono in modo creativo, tecnologico e sostenibile alle esigenze di aziende, istituzioni culturali, musei, fiere, festival ed enti del territorio.

Un’opportunità concreta anche per studenti con percorsi artistici più teorici che cercano uno sbocco professionale pratico e di qualità, grazie alla collaborazione con aziende e professionisti del settore, attivi in Romagna e oltre.

Tra i possibili sbocchi: XR Content Creator, Interaction Designer, Event Technologist, Digital Exhibit Designer, Immersive Experience Designer e Regista Multimediale.

Al termine del biennio e con il superamento dell’esame finale, i diplomati conseguiranno il “Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate in Tecnico Superiore Augmented, Virtual e Mixed Reality”, corrispondente al 5° livello EQF e corredato dell’EUROPASS diploma supplement, riconosciuto a livello nazionale ed europeo.

Cosa sono gli ITS Academy

Gli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori) sono scuole di alta specializzazione tecnica post-diploma che offrono percorsi biennali in settori strategici come digitale, moda, meccanica, turismo. Nascono per rispondere alle richieste del mondo del lavoro, unendo formazione teorica e pratica con un forte coinvolgimento delle imprese.

Partner del progetto: CNA FO.ER srl, CNA Rimini, Cinema Fulgor,

Gruppo Khairos, Italian Exhibition Group – Fiera di Rimini

corso