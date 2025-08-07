Il Titano investe nel futuro energetico: San Marino acquisisce un impianto fotovoltaico in Italia per l’autonomia e la sostenibilità

San Marino, 7 agosto 2025 – Con la presentazione odierna del progetto fotovoltaico di Visano (BS) e della relativa acquisizione di Atlas Solar 12 S.r.l., la Repubblica di San Marino compie un passo strategico e concreto verso il rafforzamento della propria autonomia energetica e l’innovazione tecnologica. La firma dell’accordo, formalizzato a margine della conferenza stampa che ha visto la partecipazione del Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con l’AASS e la Transizione Ecologica, Alessandro Bevitori; del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l’Energia, Marco Gatti; del Presidente del CdA di AASS, Renzo Giardi; del Direttore di AASS, Raoul Chiaruzzi; e dei rappresentanti della stessa società, rappresenta la prima di una serie di iniziative mirate a garantire un approvvigionamento sicuro e a supportare una crescita economica sostenibile.

Il progetto si innesta in un quadro normativo già delineato, con il Decreto Delegato 20 maggio 2021 n. 91 e il Decreto Delegato 12 aprile 2012 n. 44 (Codice Ambientale), che hanno posto le basi per lo sviluppo sostenibile in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Come evidenziato dal Segretario Bevitori: “L’operazione rappresenta un investimento di prospettiva. Ci sono momenti in cui un governo è chiamato a prendere decisioni che delineano il futuro di un intero Paese. L’acquisizione di Atlas Solar 12 S.r.l. è una di queste. Essa ci permette di superare i limiti geografici del nostro territorio, incrementando la produzione di energia da fonti rinnovabili, minimizzando i rischi e massimizzando l’efficacia. Tale progetto, che coprirà inizialmente il 7-8% del nostro fabbisogno, getta le basi per un percorso di transizione ecologica e innovazione che intendiamo continuare a percorrere con determinazione, creando al contempo nuove e qualificate opportunità di lavoro per i nostri concittadini.”

Gli fa eco il Segretario Gatti:“E’ la dimostrazione della nostra capacità di pianificazione finanziaria a lungo termine e di gestione oculata delle risorse pubbliche. L’investimento in un asset strategico come questo impianto fotovoltaico in Italia rappresenta un elemento fondamentale per la stabilità del nostro bilancio e per la sicurezza energetica del Paese, garantendo al contempo un ritorno economico sostenibile di cui beneficerà l’intera comunità”.

L’intervento è stato reso possibile grazie al mandato conferito ad AASS dal Decreto Delegato 97 del 18 luglio 2025, che ha autorizzato la costituzione di una società di diritto privato sammarinese per l’acquisizione di partecipazioni in società operanti nel settore delle energie rinnovabili.

Dopo la firma, Renzo Giardi, Presidente del Cda di AASS ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta: “Questo accordo rappresenta la sintesi della nostra missione istituzionale: garantire un futuro energetico solido e sostenibile per la Repubblica, investendo in soluzioni concrete e a basso impatto. L’Azienda, con il supporto del suo Consiglio di Amministrazione, assume il ruolo di motore in questa transizione, fornendo le basi infrastrutturali per lo sviluppo economico del Paese.”

Infine Raoul Chiaruzzi, Direttore di AASS, ha sottolineato l’importanza di questa azione nel contesto della pianificazione strategica aziendale: “Tale investimento, che si affianca ad altri progetti, è stato valutato con attenzione per la sua solidità e per la tecnologia matura che utilizza, il fotovoltaico, che ci permette di ottenere un ritorno in termini di approvvigionamento immediato e affidabile.”

Le Segreterie di Stato per il Lavoro e per le Finanze e il Bilancio, in forza delle rispettive deleghe, si fanno portavoce di un processo che va ben oltre la semplice sicurezza energetica. La quarta rivoluzione industriale, caratterizzata da elevate richieste di energia per la gestione dei dati e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, richiede infatti una visione lungimirante che rimuova i vincoli allo sviluppo e, parallelamente, punti alla riduzione degli impatti ambientali. L’acquisizione di Atlas Solar 12 S.r.l. rappresenta dunque il primo passo di una strategia integrata, volta a coniugare innovazione, crescita economica e rispetto per l’ambiente. Si auspica pertanto che tale progetto possa coinvolgere non solo le istituzioni e le parti sociali, ma l’intero Paese in un percorso condiviso di transizione.

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l’Energia

A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici