Il punto della settimana in borsa: Settimana di ribassi sui mercati, oro stabile e occhi puntati sul Bitcoin – …di Joseph Gasperoni (JTrader)

Dopo i massimi storici sugli indici e molti titoli USA, questa è stata una settimana di forte volatilità sui mercati globali, con ribassi concentrati soprattutto sul comparto tecnologico americano.

Stati Uniti

L’S&P 500 ha registrato un ampio pullback fino a quota 6.400 punti. Il livello di 6.360 rappresenta ora un supporto cruciale: una rottura al ribasso aprirebbe spazio verso area 6.200.

Anche il Nasdaq ha sofferto, perdendo terreno fino a quota 23.000. Qui il supporto principale si colloca a 22.400, livello da monitorare attentamente nelle prossime sedute.

Tra i titoli più seguiti:

Tesla resta in una fase laterale intorno a 320 dollari, senza segnali direzionali chiari.

I big tecnologici come Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon e Apple hanno registrato un ribasso generalizzato negli ultimi 4-5 giorni, riflettendo la pressione sul Nasdaq.

Focus: Palantir (PLTR)

Il titolo ha vissuto una settimana di estrema debolezza, passando da 190 fino a 144 dollari. Da lì è scattato un rimbalzo: abbiamo aperto una posizione BUY a 150, con il titolo ora a 156. Il target di breve rimane verso 180-190, area di forte resistenza.

Materie prime

L’oro è rimasto stabile, oscillando intorno a 3.260 dollari l’oncia, confermandosi ancora una volta bene rifugio in un contesto di mercato incerto.

Europa

Le principali piazze europee hanno seguito l’andamento di Wall Street, chiudendo la settimana in territorio negativo. L’indice EuroStoxx 50 ha segnato un arretramento guidato soprattutto dal comparto tecnologico e bancario, mentre rimane più resiliente il settore energetico grazie alla tenuta del petrolio.

Bitcoin

Il mondo crypto resta al centro dell’attenzione:

Supporto chiave a 112.000 dollari.

Un breakout tra 114.000 e 115.000 darebbe un segnale di forza con obiettivo 130.000.

Al contrario, una discesa sotto 110-109.000 aprirebbe la strada a un pullback deciso fino a 100.000.

In sintesi: settimana di prese di profitto sui mercati azionari, soprattutto sul settore tecnologico. Oro fermo, Europa debole, Bitcoin in attesa di una rottura direzionale. La prossima settimana sarà decisiva per capire se si tratta di un semplice consolidamento o dell’inizio di una correzione più ampia.