Il Ministro Smotrich annuncia il piano israeliano per cancellare lo Stato palestinese e ristabilire insediamenti in Cisgiordania

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, esponente di estrema destra, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano Ofek che Israele intende portare avanti un piano volto a “cancellare lo Stato palestinese” nella Cisgiordania, con l’obiettivo di prevenire futuri attacchi simili a quello compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023.

Smotrich ha spiegato che la strategia prevede il ripristino degli ex insediamenti israeliani di Ganim e Kadim, situati nel nord della Cisgiordania e smantellati durante il disimpegno del 2005. Il ministro ha aggiunto di auspicare che questo progetto possa concretizzarsi “nelle prossime settimane”, segnalando così una svolta importante nella politica israeliana nella regione.

Questa dichiarazione conferma l’intenzione del governo israeliano di rafforzare la propria presenza territoriale nella Cisgiordania, suscitando preoccupazioni a livello internazionale riguardo alle implicazioni per la pace e la stabilità nella zona.