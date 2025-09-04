Il menù del giorno alla Locanda de Borg 

“Zò la forchéta, ch’la j è cald!”
Oggi alla Locanda de Borg ti aspetta un pranzo completo, saporito e romagnolo DOC.
Primi a scelta:
– Tagliatelle panna, piselli e prosciutto
– Strozzapreti al ragù
– Gnocchi al pomodoro e basilico
Secondi a scelta:
– Saltimbocca alla romana
– Porchetta con insalatina
– Bresaola con rucola e grana
– Caprese
– Prosciutto e melone
Contorni a scelta:
– Patatine fritte
– Insalata mista
– Erbe saltate
– Verdure grigliate
Acqua, ? caffè e coperto inclusi
Tutto a soli 19€
Borgo Maggiore – San Marino
Prenotazioni: 0549 905280
