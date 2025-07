Il centro storico di Rimini spalanca le sue porte fino a tarda sera

Mercoledì a Rimini è ormai sinonimo di un centro storico bello e vivace che spalanca le sue porte fino a tarda sera fra Rimini Shopping Night, Musei della città con aperture straordinarie serali e proposte insolite che danno ai visitatori nuove opportunità di scoperta del patrimonio artistico cittadino visto da prospettive diverse.

Si parte mercoledì 23 luglio alle 17,45 con l’appuntamento con InsoliTouRimini che propone visite guidate con divertenti incursioni teatrali in un percorso tra i quartieri meno conosciuti di Rimini, partendo dall’Arco d’Augusto fino al Borgo San Giuliano, per finire con un aperitivo al tramonto sul Ponte di Tiberio.

Con l’arrivo del tramonto il centro storico inizia a illuminarsi con la Rimini Shopping Night e i suoi negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna di shopping, food, musica, arte e cultura e con i Musei aperti dalle 21 alle 23. In Piazza Tre Martiri Artigiani al Centro By Night è dedicato ad artigiani selezionati, designer e creativi mentre al Mercato Coperto vengono servite le cene preparate direttamente dagli operatori con l’ottava edizione di LaMagnèda e le pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti.

Se si preferisce una prospettiva davvero unica, da non perdere è “Prospettive diverse” (tutti i mercoledì e sabato di luglio), un’occasione per navigare sotto le arcate del Ponte di Tiberio a bordo di un’imbarcazione. L’iniziativa è a offerta libera e aperta a tutti, anche per le persone in carrozzina (non elettrica), garantendo un’esperienza inclusiva per tutti i partecipanti.

La scoperta delle meraviglie del centro storico prosegue venerdì con Visit Rimini che propone il “City Tour – Le Meraviglie di Rimini” (venerdì 25 luglio, ore 21:00 in italiano, con opzioni in tedesco e inglese tra giovedì e sabato), che guiderà attraverso secoli di storia, dal Ponte di Tiberio al Tempio Malatestiano, fino al Cinema Fulgor di Fellini.

sempre venerdì 25 luglio, alle 21.15, si aprono le porte della Domus del Chirurgo in piazza Ferrari, per un viaggio lungo 2000 anni di storia della Città che si intreccia a quella di un grande medico venuto da lontano. Sempre in serata, Emilia Romagna in Tour propone Rimini Noire, un tour nella cronaca nera del passato, che attraversa le vie del centro storico, narrando di omicidi, intrighi e storie di personaggi come Paolo e Francesca, Carlo Goldoni, i cavalieri templari e Sigismondo Malatesta.

Sabato mattina (26 luglio), come ogni ultimo sabato del mese, i Musei Comunali offrono la possibilità di visitare le sale antiche della Biblioteca Gambalunga, dove si possono ammirare i preziosi volumi e arredi storici, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria.

Domenica 27 luglio invece sono proposte visite alle aree archeologiche della Domus del Chirurgo,che conteneva il più ricco strumentario chirurgico dell’antichità e del Teatro Galli, che, scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli, rivela un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Le visite guidate richiedono prenotazione online.

A Rimini, le iniziative legate al mare sono un elemento imprescindibile. Non a caso, le mattinate dei lunedì sono animate da Rimini Experience, un’iniziativa di VisitRimini che coniuga una visita guidata nel centro storico con una mini-crociera lungo la costa, offrendo un’immersione completa nella storia e nel paesaggio marittimo locale.

Per chi desidera approfondire la tradizione marinara, il Museo E’Scaion di Viserbella apre le sue porte il martedì, mercoledì e venerdì sera, proponendo visite guidate ai reperti della pesca, alle attrezzature storiche e alle preziose collezioni di conchiglie adriatiche. E per vivere un’esperienza autentica, il sabato, tempo permettendo, è possibile non solo ammirare ma anche veleggiare a bordo della batana storica ‘Vanina’ lungo le spiagge di Viserbella, con ormeggio al pittoresco porticciolo di Viserba.

Ma Rimini offre anche un ventaglio di mostre che arricchiscono l’offerta culturale della settimana, spaziando dal cinema fino al mondo affascinante dei fumetti e dell’illustrazione.

Da non perdere la mostra EuropaCinema 1984/1987 al Palazzo del Fulgor, dedicata ai primi anni del festival cinematografico internazionale che ha portato a Rimini grandi registi e attori europei.

Continuano le mostre di Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games che si è appena concluso, con esposizioni dedicate al mondo dei fumetti e dell’animazione. Al Museo della Città si può esplorare “Di sogni e di segni: Fellini e Manara“, che racconta il profondo sodalizio artistico tra il regista riminese e il celebre fumettista Milo Manara. Sempre al Museo della Città, “Fair Play – Lo sport nei Fumetti e nell’Animazione” celebra lo sport come veicolo di valori, attraverso tavole originali e proiezioni. Castel Sismondo ospita invece “Superman – L’uomo del domani“, un’inedita mostra dedicata al primo supereroe, con un focus sulla sua vita editoriale italiana. Infine, all’Augeo Art Space, la mostra personale “Simona Bursi – Echi di un Mondo Immaginario” esplora l’universo creativo dell’artista visiva, tra arte tradizionale e nuove tecnologie. Tutte le mostre di Cartoon Club rimangono aperte fino al 17 o al 31 agosto 2025.

Comune di Rimini