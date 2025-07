I carabinieri della Compagnia di Cesena accolgono il Luogotenente C.S. Paolo Maimonte,  nuovo responsabile del Nucleo Comando 

Da alcuni giorni, il Luogotenente C.S. Paolo Maimonte è il nuovo responsabile del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Cesena, ruolo nevralgico nel funzionamento del Reparto e stretto collaboratore del Comandante di Compagnia.

Il Luogotenente C.S. Paolo Maimonte, 56enne originario della provincia di Potenza, è un ispettore dalla lunga esperienza territoriale che ha prestato servizio in diversi delicati Reparti dell’Arma in Veneto e in Emilia Romagna. Dal dicembre 2013 al luglio 2025, ha prestato servizio presso la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, della quale, negli ultimi anni, è stato vice comandante dell’Aliquota Carabinieri.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, Colonnello Emanuele Sighinolfi ha formulato, a nome di tutto il personale in servizio della provincia, gli auguri di buon lavoro.

Forlì, 28.07.2025