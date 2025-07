Gualdicciolo, filiale Carisp chiusa per l’intera giornata dopo l’assalto al bancomat

In seguito all’assalto con esplosivo avvenuto nella notte di sabato all’Atm della filiale Carisp di Gualdicciolo, l’istituto di credito ha annunciato la chiusura completa della sede per tutta la giornata di lunedì 21 luglio. L’intervento dei ladri ha provocato danni rilevanti all’interno della banca, compromettendo in particolare mobili e controsoffitti, rendendo necessaria una chiusura temporanea per consentire i lavori di ripristino.

La Cassa di Risparmio si è prontamente attivata per garantire ai clienti continuità nei servizi, invitando a rivolgersi alle altre filiali operative nella zona. In particolare, la sede di Chiesanuova, nelle vicinanze, resta completamente operativa e disponibile per ogni tipo di operazione bancaria.

L’istituto si è scusato con la clientela per il disagio causato e assicura che sta lavorando al massimo per riaprire la filiale nel più breve tempo possibile. Nel frattempo proseguono le indagini da parte delle autorità per identificare i responsabili del furto e per valutare con precisione l’ammontare dei danni.