GDC AL CONGRESSO YEPP DI BRUXELLES: PONTI TRA GENERAZIONI, RADICI NEL PRESENTE E SGUARDI AL FUTURO

Con lo spirito acceso e le idee chiare, i Giovani Democratico Cristiani hanno preso parte dal 11 al 13 luglio al Congresso dello YEPP (Youth of the European People’s Party), tenutosi a Bruxelles, dal titolo emblematico “Bridging Generations”. A rappresentare il movimento giovanile del PDCS una delegazione composta dal Presidente Marco Mularoni e dalla Segretaria Internazionale Sara Marinelli, in un appuntamento che ha visto convergere giovani delegati da tutta Europa per discutere del domani – il loro e quello di un intero continente.

Il Congresso ha offerto spunti che hanno superato la ritualità delle assisi internazionali, trasformandosi in una fucina di idee sul futuro dell’Europa, su come affrontare le sfide globali con coraggio generazionale e su come evitare che l’Europa finisca stritolata tra l’immobilismo e l’utopia. In controluce, il pensiero di Mario Draghi ha riecheggiato tra i corridoi del dibattito: se l’Europa vuole contare, deve saper cambiare; se i giovani vogliono incidere, devono saper alzare la voce.

Tra i momenti più significativi, la transizione alla guida dello YEPP, con l’uscita di scena dell’Europarlamentare portoghese Lídia Pereira – dopo tre intensi mandati alla Presidenza – e la nomina della sua collega austriaca Sophia Kircher, anch’essa Europarlamentare, a nuova Presidente dell’organizzazione. Un passaggio di testimone simbolico, che segna non solo una continuità, ma anche un nuovo slancio verso un’Europa più giusta, più giovane, più determinata.

E proprio in questa cornice, i GDC si sono confermati protagonisti con la straordinaria elezione di Sara Marinelli a Financial Auditor dello YEPP, votata con il 97% dei consensi. Un risultato che non nasce dal caso, ma dalla serietà, dall’impegno e dalla visione europea che i giovani del PDCS stanno portando avanti da anni, con coerenza e determinazione.

Essere dentro il PPE non significa solo “esserci”, ma incidere, proporre, contaminare positivamente. È questa la strada che i GDC hanno scelto: una politica che non si accontenta di rappresentare, ma che prova a plasmare il tempo che viene, sporcandosi le mani con le questioni vere – il lavoro, la transizione ecologica, le libertà, la pace, la giustizia sociale.

Congratulazioni anche alla nuova Segretaria Generale dello YEPP, la spagnola Edelmira Ferri, e alla Prima Vicepresidente Tea Jerkovic dalla Croazia, insieme ai numerosi Vice Presidenti eletti. Un pensiero speciale va all’amico italiano Ludovico Sepilli di Forza Italia, che ha condiviso questo momento con il Presidente nazionale dei giovani azzurri Simone Leoni: un’alleanza generazionale che attraversa confini e rafforza ponti.

Il vento che soffia sull’Europa è ancora incerto, ma noi giovani sappiamo dove andare: costruire, non distruggere. Unire, non dividere. E portare anche da San Marino, piccolo grande cuore d’Europa, una voce che dice: ci siamo anche noi e vogliamo essere protagonisti.

