Gaza, camion con aiuti si ribalta vicino a Nuseirat: 20 morti e decine di feriti

Tragedia nella Striscia di Gaza, dove la notte scorsa venti persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nei pressi del campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale dell’enclave palestinese.

Secondo quanto riferito dalla protezione civile di Gaza, il mezzo coinvolto stava trasportando aiuti umanitari ed è finito fuori strada mentre una folla di civili affamati si era radunata intorno al camion, nel tentativo disperato di ottenere cibo e beni essenziali. La deviazione obbligata verso un percorso già danneggiato da precedenti bombardamenti avrebbe provocato il ribaltamento del mezzo.

La dinamica esatta non è ancora chiara e resta incerta anche la destinazione del carico: non è stato confermato se fosse diretto verso organizzazioni umanitarie o commercianti locali.

Hamas ha puntato il dito contro Israele, accusando le forze armate di costringere i camion a transitare su strade ad alto rischio per raggiungere i centri di distribuzione. In un comunicato, l’ufficio stampa del movimento ha sostenuto che queste condizioni alimentano il caos e la fame, costringendo gli autisti a passare attraverso aree sovraffollate da civili in attesa da settimane di aiuti primari.

Anche Mahmud Bassal, portavoce della protezione civile di Gaza, ha confermato la ricostruzione, precisando che l’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, lungo una strada danneggiata da precedenti bombardamenti israeliani.

L’esercito israeliano, contattato dall’AFP, ha fatto sapere di aver avviato un’indagine per chiarire l’accaduto.