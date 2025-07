Gambettola, i carabinieri individuano e denunciano un 24enne, presunto responsabile di alcuni furti in appartamento 

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Gambettola hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì, un 24enne cittadino marocchino, quale presunto responsabile di alcuni furti in abitazione, avvenuti nottetempo nel quartiere “Bulgaria”, posto nella periferia del territorio comunale a confine con quello di Cesena.

In particolare, tra il 4 e il 6 luglio, da una casa era stata asportata una bicicletta Mountain bike e diversi telefoni cellulari mentre, da un’altra vicina abitazione, era stata rubata una gabbia contenente un canarino. I puntuali accertamenti svolti dai militari, anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e i riscontri dei dati delle persone identificate, hanno permesso di raccogliere numerosi indizi a carico del presunto responsabile, il quale, dopo essersi introdotto nelle case in quel momento vuote ed essersi impossessato di vari oggetti, nascondeva la refurtiva in un capannone abbandonato. All’esito degli accertamenti si è dato anche corso all’ispezione di tale capannone, ove i carabinieri di Gambettola sono riusciti a individuare e recuperare l’intera refurtiva, che è stata successivamente restituita ai legittimi proprietari.

Nei confronti del giovane, di fatto senza fissa dimora, è stata anche avanzata richiesta di foglio di via dal Comune di Gambettola.

Forlì, 9 luglio 2025