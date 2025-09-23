Gabriel Tesini centra il primo podio nel FIM JuniorGP a Misano

Nella gara di casa del Misano World Circuit, che ha ospitato nel weekend il 5° appuntamento stagionale del FIM JuniorGP, è arrivato il primo podio in European Talent Cup per Gabriel Tesini. Il pilota sammarinese, portacolori dell’AC Racing Team, ha riscattato una prima parte di stagione sfortunata, condizionata da due gravi infortuni che lo hanno costretto a saltare tre appuntamenti della serie iridata.

Scattato dall’undicesima posizione in griglia a causa di un errore in qualifica, Gabriel ha ben presto rimontato in entrambe le gare, terminando al 6° posto in Gara 1 e al 3° posto in Gara 2.

“Sono contentissimo per questo risultato, soprattutto dopo quello che ho passato negli ultimi mesi – le parole di Gabriel -. Quest’anno è stato ed è il più difficile della mia carriera. Due gravi infortuni nella Red Bull Rookies Cup hanno distrutto i miei obiettivi, costringendomi a saltare diverse gare ed anche gran parte dello JuniorGp. Ringrazio di cuore la Red Bull Rookies Cup per avermi selezionato nel 2024 e per avermi fatto correre in questa stagione, ma non posso nascondere la delusione per la mancata riconferma nel 2026, dopo un’annata partita bene ma segnata dagli infortuni e da problemi che non sono dipesi solo da me. Questo podio, conquistato al mio ritorno nel FIM JuniorGp dopo una sola gara disputata e non ancora fisicamente al 100 %, è la dimostrazione che, anche quando tutto sembra crollare, con amore, sostegno e determinazione si può sempre risalire. Ringrazio la mia squadra, la mia famiglia e tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo difficile: senza di loro non ce l’avrei fatta”.

Ora, con l’ottavo posto in classifica generale e due round ancora in calendario, Gabriel Tesini punterà a cogliere altre soddisfazioni nel finale di stagione.

