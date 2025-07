Forlì, incidente mortale sulla Lughese: perde la vita un motociclista di 56 anni

Una tragedia ha scosso questa mattina la via Lughese, all’altezza di San Martino in Villafranca. Un uomo di 56 anni, originario della Campania e residente a Forlì, ha perso la vita in un violentissimo impatto tra il suo scooter e un’auto.

L’incidente è avvenuto lungo un tratto rettilineo della Lughese, mentre il motociclista viaggiava verso Russi a bordo di uno scooter Honda Forza 750. Improvvisamente, da un ingresso privato posto sulla destra, si è immessa una Suzuki Jimmy guidata da un pensionato di 81 anni, che stava effettuando una manovra per svoltare verso Forlì. La moto ha impattato frontalmente con la vettura, un urto talmente grave da causare la morte immediata del centauro.

I soccorsi sono giunti tempestivamente: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’automobilista, visibilmente sotto shock per l’accaduto, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

La strada è stata temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato alla collisione. L’incidente riporta all’attenzione la sicurezza sulle strade provinciali, spesso teatro di episodi simili, soprattutto in punti critici come ingressi laterali o incroci poco visibili.

La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla notizia della morte del 56enne, che lascia familiari e amici nel dolore.