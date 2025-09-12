Forlì, Colonnello Gianluigi Di Pilato nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri

Il Colonnello Gianluigi Di Pilato da mercoledì 10 settembre ha assunto la guida del Comando Provinciale Carabinieri di Forlì-Cesena. 55enne, originario della Puglia, laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza, è nell’Arma dal 1991.

Ufficiale dall’anno 1999, proviene da Ravenna, ove negli ultimi tre anni ha retto il comando del Reparto Operativo. Nel corso della sua carriera ha inizialmente prestato servizio, quale sottufficiale, presso la Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare (CH) e, dopo la frequentazione della Scuola Ufficiali, è stato Comandante dal 2000 al 2006 del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Teramo, dal 2006 al 2013 della Compagnia di Ventimiglia (IM), dal 2013 al 2018 della Compagnia di Forlì, dal 2018 al 2022 del Reparto Operativo di Fermo e, successivamente, di quello di Ravenna.

Pochi mesi fa è stato insignito della Medaglia Mauriziana, riconoscimento che viene concesso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, agli Ufficiali e Marescialli particolarmente meritevoli che abbiano compiuto 50 anni di servizio utile, calcolati secondo particolari parametri che prendono in considerazione, tra l’altro, gli anni di servizio e i periodi di Comando prestati.

Nel corso della odierna presentazione alla stampa, il neo comandante Provinciale, dopo aver ricordato la sua pregressa esperienza forlivese, ha voluto sottolineare la piena vicinanza dell’Arma a tutta la cittadinanza di questa provincia e la stretta collaborazione che auspica tra l’Arma, le altre Istituzioni e la popolazione tutta.

Il Colonnello DI PILATO, che in questi giorni ha avuto un primo contatto con le massime Autorità provinciali del capoluogo, nei prossimi giorni incontrerà le ulteriori Autorità della provincia e, in particolare, i sindaci di tutti i comuni.

Forlì, 12.09.2024