Forlì-Cesena. Ripristino della SP 21 “Trebbio”: avviati gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza

Forlì-Cesena, 17 settembre 2025 – Sono iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada Provinciale 21 “Trebbio” colpita da dissesti e movimenti franosi durante l’alluvione di maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di 3 milioni di euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – NextGenerationEU, Misura M2C4I2.1, e prevede lavori per una durata stimata di 270 giorni.

Nella giornata di ieri l’impresa esecutrice C.L.A.S. SOC. COOP. (esecutrice per conto del CONSORZIO C.E.A.R.) ha allestito il cantiere. Per circa due settimane verranno realizzati scavi e movimenti terra per consentire poi l’esecuzione delle opere in calcestruzzo.

I lavori si svolgeranno sui punti di maggiore pericolosità con occupazioni parziali della carreggiata stradale, che rimarrà sempre percorribile a senso unico alternato.

Gli interventi programmati riguardano diversi punti della SP 21: al Km 1+250: ricostruzione di un muro crollato in cemento armato, rivestito con bozze squadrate; al Km 4+600: consolidamento di una scarpata in corrispondenza di un tornante mediante muro in cemento armato su pali trivellati; al Km 6+050: stabilizzazione di un lungo tratto in frana con interessamento della carreggiata tramite cordolo in cemento armato su pali; al Km 9+800: consolidamento di una triplice frana che ha compromesso la sede stradale, con la realizzazione di cordoli in cemento armato su pali. Saranno inoltre realizzati lungo la strada alcuni interventi di asfaltatura.

Il cantiere sulla SP 21 fa parte dei lavori finanziati dal Commissario straordinario alla ricostruzione per la messa in sicurezza e il ripristino delle strade di competenza della Provincia di Forlì-Cesena, per un totale di 65 milioni di euro.

I lavori sono stati affidati nella seconda metà di giugno e in questi giorni l’impresa esecutrice è entrata in cantiere. I progetti definitivi e l’avvio dei cantieri sono stati condivisi con i comuni coinvolti tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre.

Le strade interessate nel territorio forlivese sono: SP 21 Trebbio – SP 22 Busca – SP 47 Predappio-Rocca San Casciano – SP 48 Teodorano – SP 54 Baccanello – SP 66 Casale – SP 68 Voltre – SP 78 San Matteo – SP 81 Trebbio-San Savino – SP 83 Polenta – SP 102 Giaggiolo – Piandispino – SP 104 Dovadola-Monte Colombo – SP126 Predappio-Rocca delle Caminate – Meldola – SP 129 Modigliana-Rocca San Casciano.

Roberto Cavallucci, Vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena, ha dichiarato:

«Con questo intervento miglioriamo la sicurezza di un’arteria fondamentale per il collegamento tra la vallata del Fiume Montone ed il centro abitato di Modigliana. La Provincia ha lavorato in sinergia con Regione, Commissario alla ricostruzione ed enti locali per dare risposte concrete e tempestive alle comunità colpite dall’alluvione. È un passo importante di un percorso più ampio che riguarda tutto il nostro territorio».

Jader Dardi, Sindaco di Modigliana, ha aggiunto:

«Con gli eventi del maggio 2023 tutte le strade provinciali che attraversano Modigliana sono state devastate dalle frane, è quindi importantissimo dare avvio ai lavori di ricostruzione. In particolare la SP 21 del Trebbio, è stata al centro anche dell’attenzione mediatica per la gravità dei danni subiti, si tratta di una strada molto conosciuta e importante che collega l’abitato di Modigliana verso le vallate confinanti, rappresenta un collegamento vitale per cittadini e imprese. Il suo ripristino non è solo un’opera infrastrutturale necessaria, ma anche un concreto segnale di fiducia e speranza per la ricostruzione del nostro territorio. Sento doveroso ringraziare la Provincia per l’impegno e la costante collaborazione con i Comuni, Provincia che a Modigliana è impegnata anche nella ricostruzione della SP 20 nel tratto della Riva della Pappona, un cantiere importantissimo per tutta la vallata del Tramazzo il cui intervento ci permette di guardare con maggiore sicurezza alla ricostruzione del territorio».

Provincia di Forlì – Cesena