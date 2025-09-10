Forlì, carabinieri arrestano due giovani presunti autore di detezione stupefacenti ai fini di spaccio

Nel decorso fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Forlì e della Stazione di San Martino in Strada hanno arrestato un 26enne cittadino macedone ed un 24enne cittadino albanese, ritenuti presunti responsabili del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’arresto è scaturito a conclusione di un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, messa in atto dai carabinieri di Forlì che, durante predisposti servizi, hanno notato i due giovani lungo una via pressi del centro cittadino in atteggiamento sospetto. Una volta fermati, venivano trovati in possesso di 3 involucri di cocaina del peso complessivo di oltre 100 grammi, di 700 euro in contanti e apparecchi telefonici. L’immediata perquisizione domiciliare, effettuata nella loro abitazione del centro di Forlì, consentiva di:

-denunciare alla Procura della Repubblica di Forlì, quale presunto autore del medesimo reato, un coinquilino 60enne, trovato in possesso di un involucro di cocaina di circa 2.5 grammi nonché di vario materiale per il confezionamento e pesatura delle sostanze;

-procedere amministrativamente, con segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena, nei confronti di un 55enne, quale assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana, asseritamente destinata ad un uso personale.

Tutto lo stupefacente rinvenuto, nonché i telefoni cellulari e il materiale di confezionamento e pesatura, è stato sottoposto a sequestro.

I due arrestati, concluse le formalità di rito e in ottemperanza alle disposizioni del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma carabinieri di San Martino in Strada in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato gli arresti, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari per il cittadino albanese e, della detenzione in carcere, per il cittadino macedone.

Forlì, 10.09.2025