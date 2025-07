Forlì Airport. Oscuramento siti fantasma Fly-Go: F.A. S.r.l. plaude all’attività svolta dalle forze di polizia

La notizia dell’oscuramento, da parte della Polizia di Stato, dei sitidopo la presentazione, agli uffici del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, di numerose segnalazioni e denunce inoltrate da ignari consumatori – ai quali non sono mai stati recapitati i biglietti aerei acquistati sulle due piattaforme fantasma – viene salutata con particolare soddisfazione anche da F.A. S.r.l., società di gestione dell’aeroporto di Forlì, proprietaria del marchio GoTo Fly. L’assonanza con il nome Fly-go ha erroneamente indotto la clientela romagnola e italiana a considerare Fly-go come legittimo detentore di alcune rotte aeree charter attivate dal “Ridolfi” e invece afferenti. Pertanto F.A. S.r.l. nel ringraziare pubblicamente le Forze dell’Ordine per la tempestiva e risolutiva attività di controllo, svolta a piena tutela dei viaggiatori, coglie l’occasione per ribadire chea che vedere con i due canali di prenotazione ora oggetto del provvedimento restrittivo urgente a firma delle competenti autorità italiane.