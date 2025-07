Flash mob ‘Attiviamoci! – Gesti di benessere, gesti di salute’ sabato 26 luglio al Rimini Summer Pride

Cogliere fino in fondo le affinità con un evento che ha tra i suoi capisaldi proprio la salute come benessere biopsicosociale con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di contrastare la sedentarietà come fattore di rischio indipendente e sui benefici psicofisici di introdurre le pause attive all’interno della propria routine quotidiana.

Ecco, in sintesi, il significato del flash mob ‘Attiviamoci! Gesti di benessere, gesti di salute’ in programma sabato 26 luglio, alle ore 17.45, in piazzale Kennedy, a Rimini, organizzato da Ausl Romagna, in collaborazione con Movimento Centrale e gli organizzatori del Rimini Summer Pride, per promuovere la salute e il benessere, non a caso valori e temi al centro degli appuntamenti e iniziative inseriti nel programma della ‘Pride Week’.

Il movimento è salute, la salute è prevenzione e la prevenzione è responsabilità condivisa

In particolare, prima della partenza del corteo/parata, Claudio Gasparotto e i suoi collaboratori di Movimento Centrale guideranno un esempio di pausa attiva, coreografata e ad alta inclusività, sulla musica di ‘Viva la Vida’ del Coldplay così da coinvolgere chi desidera partecipare.

Un’azione scenografica per dimostrare che anche solo pochi minuti di movimento possono fare la differenza, mossa dalla convinzione che il movimento è salute, la salute è prevenzione e la prevenzione è responsabilità condivisa.

Le pause attive (PA) o Physical Active Breaks sono brevi intervalli di esercizio fisico (2-15 minuti) eseguiti per interrompere un’attività sedentaria. La sedentarietà è un fattore di rischio ancora troppo spesso confuso con l’inattività fisica.

Punto informativo con operatori della Sanità Pubblica e Infermieri di Famiglia e Comunità

Gli operatori della Sanità Pubblica di Rimini saranno anche presenti sempre in piazza Kennedy con uno stand informativo per distribuire materiale su sani stili di vita e sulle iniziative info-educative in programma nel territorio, affiancati anche da alcuni Infermieri di Famiglia e Comunità per fornire chiarimenti ai partecipanti sull’utilizzo dei CAU o dei servizi di guardia medica in caso di necessità.

La presenza dell’Unità di strada del Servizio Dipendenze Patologiche

L’impegno di Ausl Romagna prevede anche la presenza dell’Unità di strada del Servizio Dipendenze Patologiche ‘Progetto Circolando’, concordata con il comitato organizzativo dell’evento. Nello specifico sarà allestito un punto informativo volto a promuovere la cultura della prevenzione e della riduzione dei rischi circa sostanze legali e illegali e comportamenti, che verrà implementato nella fascia oraria 20.30-1.00 con un gazebo collocato in prossimità della rotonda del Parco Fellini, sede di arrivo del corteo/parata. Attraverso la relazione educativa, gli operatori presenti promuoveranno comportamenti consapevoli, con particolare attenzione ai rischi connessi alla guida in stato di alterazione, alle malattie sessualmente trasmissibili e al fenomeno del chemsex. Sarà inoltre incoraggiata l’adozione di strategie di “divertimento sicuro”, come ad esempio il guidatore designato e/o altre modalità di ritorno sicuro.

Inoltre nel cosiddetto “infopoint di sostanza” sarà possibile procedere con la valutazione e il monitoraggio del tasso alcolemico e verranno distribuiti materiali informativi, strumenti ad hoc e gadget, con l’obiettivo di favorire un consumo più consapevole, prevenire comportamenti a rischio e facilitare l’accesso ai servizi per le dipendenze del territorio.

Ausl Romagna