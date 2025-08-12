Fano, ventenne arrestato per violenze e furti nelle case popolari

Ieri, lunedì 11 agosto, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fano ha eseguito un’ordinanza del Tribunale di Pesaro che ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 20 anni.

Al ragazzo sono contestati reati gravi e plurimi: atti persecutori, violazione di domicilio continuata, furto in abitazione, maltrattamento di animali, turbativa violenta del possesso di cose immobili, rapina aggravata e violenza privata.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le vittime sarebbero vicini di casa del giovane, residenti in un quartiere popolare della città. Tra loro, un’anziana che abitava nello stesso condominio e che, a causa dei reiterati episodi contestati, sarebbe stata costretta ad abbandonare lo stabile. Un’altra vittima è una famiglia composta da marito e moglie, che avrebbe subito minacce e danni.

L’attività investigativa, condotta dalla Polizia di Stato, ha documentato un clima di forte tensione e paura all’interno del condominio, culminato con la richiesta e l’esecuzione della misura restrittiva.