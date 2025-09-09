Fano, schianto sul Ponte Metauro: moto contro un camper, centauro ferito

La viabilità sul Ponte Metauro di Fano, ieri mattina, è stata improvvisamente bloccata da un incidente che ha visto coinvolti un camper e una motocicletta. L’impatto è stato violento e ha fatto finire a terra il motociclista, un uomo di 47 anni residente a Pesaro, trasportato in ospedale per accertamenti.

La dinamica dello scontro

Secondo i primi rilievi della polizia locale, il camper, con a bordo due turisti tedeschi in vacanza, si stava immettendo sulla Statale. Proprio in quel momento la moto sopraggiungeva in direzione Ancona e la collisione è stata inevitabile. La parte anteriore del mezzo a due ruote ha centrato la fiancata del camper, sbalzando il centauro sull’asfalto.

I soccorsi

In pochi minuti sul luogo dell’incidente è arrivata un’ambulanza del 118. Il ferito, cosciente ma dolorante per diverse lesioni, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Fano. I due turisti tedeschi sono rimasti illesi. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione le responsabilità.

Attimi di paura sulla Statale

Lo schianto ha richiamato l’attenzione degli automobilisti in transito e dei passanti, con attimi di forte preoccupazione per le condizioni del motociclista. Fortunatamente l’intervento rapido dei soccorritori ha permesso di stabilizzarlo e di scongiurare conseguenze peggiori. Ora, tra i residenti e i turisti che percorrono ogni giorno quel tratto, resta la richiesta di maggiore prudenza in un punto che spesso si rivela pericoloso.