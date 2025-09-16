Cronaca. Faenza, operaio travolto dal trattore nei campi: muore sotto il mezzo agricolo

Un dramma improvviso ha scosso ieri la frazione di Sarna, alle porte di Faenza. Un operaio impegnato nelle attività agricole ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, è risultato fatale nonostante i soccorsi immediati.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe ribaltato durante le operazioni sul terreno. Per l’uomo, intrappolato sotto il peso del veicolo, ogni tentativo di salvataggio si è rivelato inutile. Quando il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, la situazione era già disperata. Nonostante l’impegno dei soccorritori, l’operaio non ha potuto sopravvivere alle gravi lesioni riportate.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato gli accertamenti per stabilire le dinamiche esatte dell’accaduto. L’ipotesi principale resta quella di un incidente legato alla perdita di stabilità del trattore su un tratto particolarmente difficoltoso.

La comunità di Sarna è sconvolta: la vittima era conosciuta e stimata, e la sua morte ha lasciato un vuoto profondo non solo in famiglia, ma anche tra i colleghi e i vicini che lo avevano visto fino a poche ore prima al lavoro.

Oggi proseguiranno i rilievi delle autorità competenti, mentre resta il dolore di una tragedia che riaccende i riflettori sulla sicurezza nei campi e sui rischi quotidiani per chi dedica la propria vita al lavoro agricolo. Una fatalità che si è consumata in pochi secondi, ma che avrà conseguenze pesanti e durature per l’intera comunità.