Faenza, evade dai domiciliari e rapina un passante: 37enne arrestato dai Carabinieri

Momenti di paura nella mattinata di ieri a Faenza, quando un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, ha deciso di allontanarsi dalla propria abitazione e di affrontare la città in stato di alterazione dovuta all’alcol.

Durante la sua fuga, l’uomo ha aggredito un passante, spintonandolo e sottraendogli il marsupio contenente denaro e documenti. Alcuni testimoni hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza.

I militari si sono messi tempestivamente alla ricerca del responsabile, rintracciandolo poco dopo mentre cercava di far perdere le proprie tracce. Alla perquisizione è stato trovato in possesso del marsupio sottratto, poi restituito alla vittima, oltre a diversi monili in oro e due telefoni cellulari di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Gli oggetti sono stati sequestrati in attesa di individuare i legittimi proprietari.

L’uomo è stato quindi arrestato per rapina ed evasione e denunciato per detenzione di oggetti di dubbia provenienza. Successivamente è stato associato alla casa circondariale di Ravenna, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.