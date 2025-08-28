EUROPA. Il ritorno della leva obbligatoria, un incubo imminente per il vecchio continente? … di un lettore

La parola “leva” non è solo tornata a circolare nei palazzi della politica europea, ora sta diventando un’ombra minacciosa che si allunga su intere generazioni.

Non esiste ancora una direttiva dell’Unione Europea che imponga il servizio militare obbligatorio, ma i sussurri da Bruxelles e Strasburgo, con discussioni sempre più accese su una difesa unificata, evocano uno scenario dove tale imposizione potrebbe diventare inevitabile, scatenando un’onda d’urto di terrore e instabilità.

La realtà è agghiacciante! Con un mondo sull’orlo del caos, il vecchio continente esposto a venti di guerra, governi nazionali stanno precipitosamente riesumando la coscrizione come se fosse l’ultima, disperata barriera contro l’annientamento. Germania, Polonia, Paesi Baltici – e presto forse altri – non stanno solo valutando: stanno pianificando.

In Germania, il ministro della Difesa Boris Pistorius ha delineato piani per una leva obbligatoria che potrebbe coinvolgere centinaia di migliaia di giovani, trasformando la Bundeswehr in un colosso pronto a fronteggiare invasioni orientali, con esercitazioni che già simulano scenari di conflitto totale. Nei Paesi Baltici, Lettonia e Lituania hanno ripristinato la coscrizione con durate punitive da 9 a 12 mesi, dove i ritardi o le evasioni portano a pene pesanti, inclusa la prigione, in un clima di paranoia anti-russa che ha già visto migliaia di giovani strappati alle loro vite.

La Polonia sta espandendo programmi che potrebbero presto diventare obbligatori per tutti, con campi di addestramento che ricordano più campi di internamento che scuole di patriottismo, e voci governative che parlano di “mobilizzazione totale” in caso di escalation.

Ma la questione va ben oltre l’organizzazione delle forze armate: è un terremoto che scuoterà le fondamenta della società.

Se l’Europa precipiterà in una guerra su vasta scala, un’eventualità che analisti militari considerano non più remota, ma probabile, imporre la leva obbligatoria equivarrebbe a un colpo di stato contro la libertà individuale, ridisegnando il rapporto tra cittadino e Stato in termini di schiavitù armata.

Chi verrebbe chiamato? Tutti, senza pietà: uomini e donne, in nome di una parità di genere distorta, come già in Norvegia e Svezia, dove la coscrizione non discrimina ma livella verso il basso, verso il fango delle trincee.

I criteri? Arbitrari e spietati, con esenzioni minime per salute o coscienza che lascerebbero fuori solo i privilegiati, creando voragini di ingiustizia sociale dove i poveri e i vulnerabili pagherebbero il prezzo più alto.

Alternative? Illusorie: il rifiuto potrebbe significare anni di carcere o esilio forzato, in un sistema che non tollera dissenso.

Dietro la parola “leva” si cela un abisso di orrori: da un lato, l’urgenza di una difesa comune contro minacce esistenziali; dall’altro, l’annientamento dei principi democratici, sacrificati sull’altare di una sopravvivenza precaria.

La generazione che ha conosciuto solo pace e prosperità si risveglierà in un incubo distopico di sirene d’allarme, rastrellamenti notturni e mobilitazioni forzate, ridotta a mera “carne da macello” in conflitti sanguinosi che potrebbero estendersi da Kiev a Varsavia, da Tallinn a Berlino.

E il paragone con l’Ucraina non è un’iperbole: dal 2014, e soprattutto dal 2022 con l’invasione russa che ha trasformato il paese in un mattatoio a cielo aperto, la coscrizione ha inghiottito milioni di vite, uomini dai 18 ai 60 anni, strappati alle famiglie, mandati al fronte con equipaggiamenti inadeguati, a morire in fosse comuni o a tornare come gusci vuoti, traumatizzati da orrori indicibili.

In Ucraina, la leva non è dovere: è condanna a morte, con fughe disperate oltre confine, esecuzioni sommarie per diserzione e un’intera nazione ridotta a uno stato di terrore perpetuo, dove madri piangono figli perduti in battaglie infinite.

Diverremo come l’Ucraina? Se l’Europa, nella sua cieca marcia verso l’integrazione militare, ignorerà le lezioni del sangue versato e opterà per misure totalitarie, l’abisso è vicino: un continente in fiamme, dove la solidarietà si dissolve nella paura primordiale, e giovani innocenti. da ogni angolo, inclusi i più remoti e pacifici, potrebbero essere catapultati in orrori lontani, non per scelta ma per un decreto impersonale che li riduce a pedine sacrificabili.

Il pericolo è apocalittico, su più fronti. Da un lato, la militarizzazione totale della società: scuole e università mutate in fabbriche di obbedienza cieca, con curricula impregnati di propaganda bellica, addestramenti obbligatori che schiacciano il pensiero critico sotto stivali marziali, trasformando adolescenti in automi pronti al sacrificio.

Immaginate aule dove la storia si insegna attraverso simulazioni di battaglia, o campus universitari fortificati, con droni di sorveglianza che monitorano ogni mossa.

Dall’altro, la disintegrazione sociale con l’Europa dei diritti umani che si dissolve in un regime di obblighi feroci, dove la fiducia evapora e la forza bruta impone ciò che il consenso non può più sostenere.

In Ucraina, la coscrizione ha squarciato il tessuto nazionale, amplificando divisioni etniche, regionali e di classe, con élite che evadono mentre i comuni mortali muoiono; in Europa, potrebbe scatenare caos simile, con fratture tra Nord e Sud, Est e Ovest, dove nazioni con storie di pace, come quelle mediterranee o alpine, radicate in tradizioni di neutralità, verrebbero travolte da un’onda centralizzata, costringendo i loro cittadini a versare sangue per cause remote, erodendo sovranità secolari in nome di un’unità illusoria.

E non finisce qui: l’impatto economico e demografico sarebbe catastrofico, un collasso irreversibile.

Strappare milioni di giovani dal lavoro, dall’istruzione e dalla vita civile in un continente già agonizzante per invecchiamento e declino demografico equivarrebbe a un suicidio collettivo: fabbriche ferme, innovazioni soffocate, economie in rovina, dipendenti da potenze esterne che ridono delle nostre divisioni.

In Ucraina, la leva ha devastato non solo corpi, ma l’anima della nazione con un PIL crollato, generazioni perdute e un futuro ipotecato da debiti di guerra e traumi psichici diffusi.

L’Europa, con la sua dipendenza da tecnologia e servizi, rischierebbe un regresso medievale:m è diverrebbe un blocco militarizzato ma in bancarotta, vulnerabile a invasioni, carestie e disordini interni, dove piccoli enclavi di pace verrebbero inghiottiti dal vortice, i loro abitanti, giovani e vitali, sacrificati per salvare giganti lontani.

L’Europa urla per una difesa, certo, ma scambiare la sicurezza con la trappola della leva obbligatoria ci precipiterà in un baratro senza ritorno.

Alternative? Esistono, ma ignorate: armate professionali volontarie, una NATO rinforzata con tecnologie all’avanguardia, droni autonomi, cyber-scudi, intelligenza artificiale, che potrebbero arginare minacce senza macellare innocenti. Se il futuro ci riserva guerre inevitabili, la vera apocalisse non sarà il nemico esterno, ma la distruzione interna ovvero perdere la libertà, la coesione, l’essenza stessa dell’essere europei.

L’Ucraina ci urla un avvertimento dal suo inferno quando la coscrizione salva in extremis, ma a costo di un’umanità spezzata corpi mutilati, menti frantumate, società in cenere.

Vogliamo davvero quel destino, o possiamo deviare dal precipizio con scelte illuminate?

Il dibattito non è solo aperto ma è una sirena d’allarme. Ma un fatto resta inesorabile: difendere l’Europa non può equivalere a condannare i suoi cittadini a un’esistenza di sudditi in uniforme, carne da offrire a macchinari di morte. Altrimenti, il terrore di diventare “come l’Ucraina” ovvero un relitto eroico ma annientato e non sarà mera speculazione, ma il nostro inevitabile, orrendo domani.

un lettore