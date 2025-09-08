Esplosioni e incendio a Viserba di Rimini: edificio danneggiato, nessuna persona ferita

A Viserba di Rimini, intorno a mezzogiorno di oggi, si sono verificate esplosioni seguite da un incendio in via Pio Schinetti. Le fiamme sono partite dal piano terra di un appartamento e si sono rapidamente estese all’intero stabile, provocando grandi danni sia all’edificio che alla casa vicina. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, insieme al personale del 118, alla polizia di Stato e ai carabinieri. Fortunatamente l’appartamento era vuoto al momento dell’incendio. Le cause dell’esplosione sono attualmente in fase di accertamento.