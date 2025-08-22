EMILIO DELLA BALDA sulla possibile VENDITA DI BANCA DI SAN MARINO: ”Assordante silenzio della politica e atteggiamento irresponsabile del governo”

Nei miei interventi contrari alla svendita di Banca di San Marino, ampiamente argomentati, ho messo anche in evidenza l’assordante silenzio della politica e l’atteggiamento irresponsabile del governo che non è stato capace di bloccare un ……. affare dannoso per il nostro Stato e per i risparmiatori.
Nel momento in cui un politico, Peppe Morganti, prende una giusta posizione a difesa del Paese e della trasparenza, l’Ente Cassa di Faetano interviene duramente accusando Morganti di “danneggiare l’immagine della Banca.”
E’veramente sbalorditivo!
L’immagine della Banca è stata danneggiata dai propri amministratori la cui gestione ha portato alla situazione attuale.
E’ stata danneggiata da coloro che tentano di svendere una banca mutualistica che ha avuto e ha un ruolo importante nella nostra economia.
E’ stata danneggiata dall’opacità con cui si è operato fino ad oggi e dalle pressioni arroganti subite dai soci contrari alla pericolosa svendita.
Mi sento di riaffermare il diritto di tutti i soci e di tutti i cittadini di esprimere le proprie opinioni.
Nel contempo esprimo la mia completa solidarietà a Peppe Morganti e a coloro che si battono per mantenere la proprietà della banca e vogliono rilanciarla in base ad un necessario nuovo piano industriale.
Emilio Della Balda