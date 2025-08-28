    • Emilia-Romagna, Rosaria Tassinari (FI) esprime solidarietà ad Alice Buonguerrieri: “La politica non può tollerare insulti sessisti”

    La deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari ha espresso la sua piena solidarietà all’onorevole Alice Buonguerrieri, recentemente vittima di un attacco sessista sui social network.

    «Episodi come questo – ha dichiarato Tassinari – non hanno nulla a che vedere con il confronto politico, ma rappresentano solo un linguaggio violento e discriminatorio che non può essere tollerato in alcun modo. Colpire una donna per il solo fatto di essere donna è un atto vile che umilia non solo la persona, ma le Istituzioni tutte».

    La deputata ha sottolineato come la politica debba essere un confronto di idee e programmi, e non un’arena di insulti: «Sono e sarò al fianco di Alice, come collega parlamentare e come donna, perché chi sceglie di impegnarsi per il bene comune deve poterlo fare in un clima di rispetto e di civiltà».

    Tassinari ha inoltre chiesto alle autorità competenti di «fare piena luce sull’accaduto: l’anonimato non può e non deve diventare il rifugio di chi pensa di poter insultare impunemente».

    «La mia vicinanza va ad Alice, con l’augurio che da questo episodio emerga un messaggio chiaro e condiviso: la politica respinge il sessismo e difende sempre la dignità delle donne», ha concluso la deputata.

    •