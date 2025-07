Emilia-Romagna: Forza Italia presenta due emendamenti per i territori colpiti da terremoto e alluvione

Due emendamenti chiave a favore dei territori dell’Emilia-Romagna colpiti da eventi calamitosi sono stati depositati in Senato da Forza Italia, a testimonianza di “un impegno condiviso e continuo tra i nostri parlamentari”, come dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale del partito.

Il primo emendamento mira a garantire interventi tempestivi ed efficaci di ricostruzione per privati e imprese danneggiati dal sisma del 18 settembre 2023. Prevede l’applicazione, entro un tetto massimo di 45 milioni di euro, delle stesse misure già operative per le zone colpite dall’alluvione del 2023, semplificando l’accesso ai contributi e rafforzando il coordinamento tra i commissari straordinari per le emergenze.

“Il terremoto del settembre 2023 ha colpito territori già fragili a causa dell’alluvione, aggravando la situazione. L’intervento normativo è doveroso, per non lasciare indietro nessuno”, afferma Tassinari, sottolineando che l’emendamento è “frutto di una visione concreta e condivisa tra Camera e Senato”.

Il secondo emendamento proposto da Forza Italia riguarda invece la proroga della detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2026 per gli interventi di ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2012. La misura è già stata applicata ad altri territori italiani colpiti da terremoti di analoga gravità, e punta a ristabilire equità ed a completare una ricostruzione che, in Emilia-Romagna, è ancora in corso.

“Questa proposta nasce dall’ascolto dei cittadini, delle imprese e degli enti locali. La proroga è fondamentale per concludere i cantieri aperti e garantire continuità agli interventi, senza disparità rispetto ad altre regioni”, evidenzia ancora Rosaria Tassinari.

L’iniziativa è anche il risultato di un coordinamento interno tra i rappresentanti del partito: “Questi emendamenti sono il frutto del grande lavoro di squadra tra i parlamentari di Forza Italia, guidato dal senso di responsabilità e dalla volontà di dare risposte concrete ai territori”, sottolinea Tassinari.

Il sostegno al tessuto sociale ed economico dell’Emilia-Romagna resta dunque una priorità per Forza Italia, che conferma il proprio impegno al fianco delle comunità locali.

Tassinari conclude: “Andremo avanti con determinazione – perché la ricostruzione, la prevenzione e il rilancio del nostro territorio non sono slogan, ma obiettivi reali e raggiungibili grazie a un’azione parlamentare coesa e concreta”.