Emilia-Romagna, colonna mobile regionale della Protezione Civile in Campania per supporto antincendio al Vesuvio

Su richiesta del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, ieri mattina è partita dall’Emilia-Romagna la colonna mobile regionale diretta in Campania per supportare le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo che da giorni sta interessando il Parco del Vesuvio, in provincia di Napoli.

Il contingente, operativo da oggi fino al 16 agosto, è composto da 20 volontari e volontarie suddivisi in sei squadre provenienti dai Coordinamenti di Protezione Civile di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. Gli operatori sono dotati di mezzi specifici per le emergenze: pick-up Ford Ranger con moduli antincendio, minibus Ducato e un camion Volvo 4×4 con cisterna da 4.000 litri.

L’intervento della colonna mobile regionale rappresenta un supporto fondamentale alle squadre locali nella lotta contro gli incendi boschivi, contribuendo a proteggere persone, beni e ambiente in una delle aree più delicate della Campania.