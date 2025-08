Emilia-Romagna, boom del mercato dell’usato auto: cresce la domanda di modelli recenti e tecnologici

Il primo semestre del 2025 conferma un trend positivo per il settore automobilistico in Emilia-Romagna, con un aumento degli scambi di auto usate. Secondo i dati ACI elaborati da AutoScout24, i passaggi di proprietà al netto delle minivolture hanno toccato quota 120.750, segnando una crescita dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Questa dinamica riflette la crescente preferenza degli automobilisti per il mercato dell’usato, motivata non solo dal risparmio economico, ma anche dalla possibilità di accedere a veicoli di categoria superiore o più recenti rispetto al nuovo, mantenendo il budget sotto controllo. Il prezzo medio di vendita si è infatti attestato attorno ai 23.661 euro, in calo del 2,3% rispetto al 2024.

Le scelte di alimentazione vedono ancora protagonisti i motori diesel e benzina, rispettivamente con il 52,8% e il 27,3% delle preferenze. L’elettrico rimane ancora marginale con solo l’1,6% delle richieste, penalizzato da limiti tecnici quali autonomia ridotta, costi elevati, scarsa diffusione delle infrastrutture di ricarica e diffidenza verso una tecnologia percepita non ancora matura.

Nel dettaglio provinciale, Rimini conta 8.058 passaggi di proprietà, con un incremento dell’1,1%. Parma si distingue con il maggiore aumento percentuale (+3,9%), seguita da Ravenna (+3,1%), mentre si registrano flessioni lievi a Reggio Emilia (-0,5%) e Forlì-Cesena (-0,1%).

Sul podio delle auto usate più ricercate in regione si conferma la Volkswagen Golf, mentre tra le ibride domina la Toyota Yaris e tra le elettriche emerge la Tesla Model Y. A livello nazionale, quasi la metà degli acquirenti privilegia SUV, crossover e fuoristrada (49,5%), mentre berline e station wagon si equivalgono con il 25,2%. Minore interesse suscitano monovolume, city car, coupé e cabrio, quest’ultime scelte da una nicchia ristretta.

Una nuova tendenza si affaccia nel mercato regionale: oltre ai marchi europei tradizionali, cresce l’appeal per brand emergenti di origine cinese, con modelli come la MG ZS, la DR 4.0 e la EVO3 che stanno attirando un numero crescente di utenti.

Per quanto riguarda gli optional, la sicurezza è al primo posto nelle preferenze, con ABS, ESP e ASR ritenuti fondamentali dal 73,1% degli intervistati. Seguono il cambio automatico (47,1%), i sistemi di infotainment come navigatore e Bluetooth (45,2%) e i dispositivi di assistenza alla guida (44,2%). Apprezzati anche gli elementi funzionali quali tergicristalli automatici e sistema keyless (42,3%).